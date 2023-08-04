Ожидаемая многими геймерами Baldur's Gate III, вошла в топ самых популярных игр года.

Ажиотаж вокруг Baldur's Gate III был высок в течение нескольких лет, поскольку версия раннего доступа с самого старта демонстрировала невероятные перспективы, Многие критики и игроки называли Divinity: Original Sin II, предыдущую игру Larian Studios, шедевром (игра имеет 93 балла на Metacritic). Недавно популярность Baldur's Gate III взлетела в чартах Steam после показа ошеломляющего количества сексуальных сцен и романтических вариантов (включая часть с медведем и друидом, которая была запрещена в TikTok), и стало ясно, что запуск игры на ПК привлечет много внимания.

Обзор Valve показывает, что на данный момент единовременное количество игроков в Baldur's Gate III достигло в пике 472 136, и это только в Steam, а ведь игра так же доступна еще и в сервисе Good Old Games (сервис GOG принадлежит компании CD Project Red). Это очень впечатляет, если взять во внимание что таких показателей игра достигла в будние дни, но впереди выходные, так что в игре наверняка будет насчитываться более полумиллиона одновременных игроков. Эти показатели, уже сделали Baldur's Gate III вторым по популярности проектом для одиночного прохождения, в этом году, первым была и пока остается, экшн рпг Hogwarts Legacy.