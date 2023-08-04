Некоторые фильмы с участием одних из лучших актеров Голливуда, Леонардо Ди Каприо и Дензелом Вашингтоном, так же когда-то были удостоины этого феноменально низкого рейтинга.

Джейсон Стэтхэм недавно пополнил ряды актеров уникальным достижением: фильмом с редким рейтингом 0% на Rotten Tomatoes. Фильм, ответственный за этот подвиг, называется "Мег 2: Бездна". В этом захватывающем боевике Джейсон Стэтхэм и его коллега по фильму Ву Цзин играют роли отважных исследователей, отправляющихся в необыкновенное глубоководное погружение, преодолевая самые глубокие и коварные участки океана.

Критики дали фильму не высокую оценку. А вот как фанаты отреагировали на редкий рейтинг 0% на Rotten Tomatoes: "Это вообще возможно?" - SupSkrull, "Я был уверен в том, что рейтинг будет не высоким, но не ожидал увидеть ноль" - Nicolas Baron, "Не думал, что такое возможно" - Abdurrohman, "Зачем Джейсон это сделал?" - Kermitdrinkstea2.

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Кто бы мог подумать, что блестящая карьера Стэтхэма может принять такой неожиданный оборот? Это служит напоминанием о том, что даже самые опытные исполнители иногда спотыкаются на своем пути в кинематографе.

Неожиданное вступление Джейсона Стэтхэма в этот эксклюзивный клуб 0%, застало всех врасплох, но он там не один, эта участь постигла одних из лучших представителей Голливуда: Дензела Вашингтона, Леонардо Ди Каприо и Роберта Дауни-младшего. Что удивительно, так это то, что, несмотря на их выдающиеся способности, все эти светила в какой-то момент своей выдающейся карьеры испытали на себе удар рейтинга Rotten Tomatoes в 0%.

"Зубастики 3" дебютный фильм с Леонардо Ди Каприо. В низких оценках критиков актер не виноват. В 2016 году Ди Каприо стал лауреатом премии Оскар, а так же за свою карьеру он не раз был номинирован на эту самую престижную премию в индустрии кино.

Рейтинг в 0%, который преследовал Роберта Дауни-младшего в прошлом, после выхода фильма "Джонни будь хорошим", теперь ощущается как отдаленное эхо. Мы и не подозревали, что впоследствии он станет культовым Тони Старком.

Дензел Вашингтон отважился на комедийный жанр, фильм Состояние сердца столкнулся со шквалом негативной критики, но талант, харизма и великолепие Вашингтона не угасли.

Клуб 0% Rotten Tomatoes подобен американским горкам в индустрии развлечений, олицетворяя собой взлеты и падения. Следующий фильм с участием Джейсона Стэтхэма наверняка будет не плохим ведь это боевик режиссера Дэвида Эйра и сценариста Курта Уиммера - "Пчеловод", сейчас картина находится в стадии постпродакшена, а премьера фильма намечена на 2024 год.