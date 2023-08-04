Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yuri_Grant За пост начислено вознаграждение
Новый фильм Мег 2: Бездна с Джейсоном Стетхэмом получил редчайший рейтинг 0% на Rotten Tomatoes
Некоторые фильмы с участием одних из лучших актеров Голливуда, Леонардо Ди Каприо и Дензелом Вашингтоном, так же когда-то были удостоины этого феноменально низкого рейтинга.

реклама

Джейсон Стэтхэм недавно пополнил ряды актеров уникальным достижением: фильмом с редким рейтингом 0% на Rotten Tomatoes. Фильм, ответственный за этот подвиг, называется "Мег 2: Бездна". В этом захватывающем боевике Джейсон Стэтхэм и его коллега по фильму Ву Цзин играют роли отважных исследователей, отправляющихся в необыкновенное глубоководное погружение, преодолевая самые глубокие и коварные участки океана.

Критики дали фильму не высокую оценку. А вот как фанаты отреагировали на редкий рейтинг 0% на Rotten Tomatoes:  "Это вообще возможно?" - SupSkrull, "Я был уверен в том, что рейтинг будет не высоким, но не ожидал увидеть ноль" - Nicolas Baron, "Не думал, что такое возможно" - Abdurrohman, "Зачем Джейсон это сделал?" - Kermitdrinkstea2.

реклама

Кто бы мог подумать, что блестящая карьера Стэтхэма может принять такой неожиданный оборот? Это служит напоминанием о том, что даже самые опытные исполнители иногда спотыкаются на своем пути в кинематографе.

Неожиданное вступление Джейсона Стэтхэма в этот эксклюзивный клуб 0%, застало всех врасплох, но он там не один, эта участь постигла одних из лучших представителей Голливуда: Дензела Вашингтона, Леонардо Ди Каприо и Роберта Дауни-младшего. Что удивительно, так это то, что, несмотря на их выдающиеся способности, все эти светила в какой-то момент своей выдающейся карьеры испытали на себе удар рейтинга Rotten Tomatoes в 0%.

"Зубастики 3" дебютный фильм с Леонардо Ди Каприо. В низких оценках критиков актер не виноват. В 2016 году Ди Каприо стал лауреатом премии Оскар, а так же за свою карьеру он не раз был номинирован на эту самую престижную премию в индустрии кино.

Рейтинг в 0%, который преследовал Роберта Дауни-младшего в прошлом, после выхода фильма "Джонни будь хорошим", теперь ощущается как отдаленное эхо. Мы и не подозревали, что впоследствии он станет культовым Тони Старком.

Дензел Вашингтон отважился на комедийный жанр, фильм Состояние сердца столкнулся со шквалом негативной критики, но талант, харизма и великолепие Вашингтона не угасли.

Клуб 0% Rotten Tomatoes подобен американским горкам в индустрии развлечений, олицетворяя собой взлеты и падения. Следующий фильм с участием Джейсона Стэтхэма наверняка будет не плохим ведь это боевик режиссера Дэвида Эйра и сценариста Курта Уиммера - "Пчеловод", сейчас картина находится в стадии постпродакшена, а премьера фильма намечена на 2024 год.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#фильмы #новинки кино #фильмы 2023 #голливуд #мег 2 #jason statham #rotten tomatoes #мег 2 бездна
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Появились новые кадры со съемок "Мег 2" с Джейсоном Стейтемом в главной роли
Стартовали съемки российского комедийного сериала "Отмороженные"
Планируются съемки сериала про организацию Олимпиады-80
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
4
На Украине считают, что восстановление плотины Каховской ГЭС займёт восемь лет
9
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
13
Контрнаступлению ВСУ мешают мины, а также кусты и высокая трава
11
Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
18
ВСУ пришлось бросить в бой старые советские танки и БМП из-за потерь западной бронетехники
4
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил очередной танк Leopard 2
1
Forbes: Украина кинула в бой советскую технику, ибо западные танки кончились
1
Британская разведка: Сорняки серьезно затрудняют саперам ВСУ поиск мин
2
OnePlus выпустила 45-ваттный радиатор с жидкостным охлаждением для телефонов
+
Forbes: Leopard 1 - слишком слабый ОБТ для СВО и его лучше не использовать на передовой как танк
3
Представлен смартфон Fossibot F102 с батареей ёмкостью 16 500 мАч и 20Gb ОЗУ всего за $170
1
Выручка Apple падает уже три квартала подряд
+
Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев в СВО
+
Самолет Пригожина прилетел в Беларусь на фоне строительства фортификаций на полигоне "Репища"
+
Midjourney преобразила персонажей «Игры престолов» в стиле хип-хоп
+
Зеленский: обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе
2
Большинство жителей Словакии считают, что правительство страны должно завязывать с военной помощью Украине
+
Bild: Россия может увеличить армию до трех миллионов человек и продолжать СВО до трех лет
1
Артиллерия и авиация РФ разгромила большую колонну танков ВСУ включая Leopard 2 (видео)
2

Популярные статьи

Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
9
"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ
5
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
1
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
52
Jagged Alliance 3: краткий обзор игры
2
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
16
Бесплатно увеличиваем объем свободной памяти в телефоне
10
Используем ChatGPT для завоевания сердца девушки
4
Как я попробовал новый модный браузер Arc, и что мне в нем понравилось как любителю кучи вкладок
1
CNBC: Противоречия между США и Украиной нарастают на фоне безрезультатного контрнаступления
4

Сейчас обсуждают

Алексей Каверин
21:54
Опять ракеты закончились к марту?
В ВСУ считают увеличение атак объектов Геранями следствием уменьшения запаса ракет
CoverLocker
21:52
помогут любому приложению генерировать выходные данные в долларах США?
Опубликован ANARI 1.0 — открытый стандарт для движков 3D-рендеринга
Артём Николаев
21:49
А рынок Венесуэлы вырос в 1000 раз! Вот где бабки!!! Ахахахаха)))) Нужны пояснения?
Китай может ограничить проводимое детьми и подростками в Интернете время
Константин Бородаенко
21:48
Это статья для даунов, какой Сингапур и ОАЭ ?? Нахрен там дерево!))) Вы посмотрите Белоруссия не может свой лес нормально продавать, его брать никто не хочет ... Автор поменяй методичку, попроси друг...
Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
Shatun29
21:43
На второй слог.
Свергнутый президент Нигера опасается, что регион Сахель через ЧВК «Вагнер» попадёт под российское влияние
Константин Бородаенко
21:41
Потому что в России больше нет высотехнологичных устройств)))) импортозамищение)))
Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
Shatun29
21:41
Пендосы и лягушатники не полезут при наличии "вагнеров" и вооружения современного. Так что покричат, соснут и пойдут утираться.
О странностях переворота в Нигере и будет ли вторжение со стороны США и Европы
rusbear
21:34
Куча наворотов, которыми большинство пользоваться не будет. По мне, так группировки вкладок как в Хроме вполне достаточно для маньяков открытых вкладок (сам такой).
Как я попробовал новый модный браузер Arc, и что мне в нем понравилось как любителю кучи вкладок
rusbear
21:28
Для фанатов оригинальной игры то, что надо. Довольно близко к оригиналу, естественно, на новом уровне. Ожидал худшего, но вышло вполне на уровне. Что-то улучшили и дополнили, что-то изменили, но терп...
Jagged Alliance 3: краткий обзор игры
KillerOK
21:24
Ну так там же мобилизация нон стоп идёт 365 дней в году, гребут постоянно всё новое и новое мясо. Амеровский план до последнего украинца в действии, так что не всё так просто.
Российское минобороны: ВСУ потеряли за период контрнаступления 43 тысячи человек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем