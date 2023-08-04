Решение отложить выход 6 фильмов, возможно связано с забастовками актеров и сценаристов.

Netflix перенес премьеру пяти своих оригинальных фильмов с этого года на 2024 год.

Фильмы которые были перенесены: "Семейное дело", "Девица", "Игроки", "Ширли", "Космонавт" и "Лифт".

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"Семейное дело" - это романтическая комедия, главные роли в которой исполняют Николь Кидман, Зак Эфрон и Джоуи Кинг, первоначально выход был запланирован на 17 ноября как фильм на День благодарения. По сюжету Кинг играет молодую женщину, у матери которой (Кидман) завязываются романтические отношения со своим боссом (Эфрон), кинозвездой.

Премьера фильма "Девица", тем временем, была назначена на 13 октября, Милли Бобби Браун, звезда сериала "Очень странные дела" в роли девушки, которая выходит замуж за принца, а затем обнаруживает, что ее хотят принести в жертву дракону и она пытается выжить, полагаясь только на саму себя.

"Игроки" - еще одна романтическая комедия с Джиной Родригес и Томом Эллисом в главных ролях. Это история опытного пикапера, который влюбляется в цель. Дэймон Уэйанс-младший играет одну из главных ролей. Фильм должен был выйти в прокат этой осенью.

"Ширли" - байопик о Ширли Чисхолм, первой чернокожей женщине в Конгрессе США, в главной роли Реджина Кинг.

Адам Сэндлер играет астронавта, чья жизнь начинает разваливаться на части, пока он находится в глубоком космосе. Кэри Маллиган, Пол Дано, Кунал Найяр и Изабелла Росселлини в главных ролях. Фильм снят по роману Ярослава Кальфаржа "Космонавт из Богемии".

Другой фильм, "Лифт" комедийный боевик с Кевином Хартом в главной роли, первоначально планировался на август 2023 года, но, как выяснилось, был перенесен на 13 января 2024 года.

Netflix не назвал причину задержек – хотя это может быть как-то связано с продолжающейся забастовкой актеров SAG-AFTRA и сценаристов WGA.