Юка Китамура была ведущим композитором японской игровой компании

Главный композитор FromSoftware Юка Китамура покинула известных японских разработчиков после продолжительной работы в компании. Китамура работала в From Software последние 12 лет, и первой игрой студии, в которой появился один из ее саундтреков, стала Armored Core: Verdict Day 2013 года.

После совмесной работы над оригинальным саундтреком к последней игре Armored Core с Котой Хосино, Китамура объединилась с композитором Dark Souls Мотои Сакурабой для создания музыки к Dark Souls 2. Позже она выступала в качестве ведущего композитора в Bloodborne, Dark Souls 3 и Sekiro: Shadows Die Twice.

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Этот длительный период работы во FromSoftware теперь подошел к концу, как сообщила сама Китамура. 1 августа она опубликовала в Twitter сообщение о своем уходе из токийской компании, добавив, что в будущем будет работать композитором-фрилансером. Ее уход потенциально может стать большой потерей для студии, поскольку Китамура является одними из лучших композиторов работающих в игровой индустрии.

Несмотря на то, что Китамура не была ведущим композитором в последней выпущенной игре FromSoftware, она по-прежнему является автором одних из лучших композиций в Elden Ring, включая главную тему. Уход Китамуры из FromSoftware не исключает возможности того, что она продолжит сочинять оригинальные саундтреки к будущим играм студии, она прямо заявила, что хочет продолжить свою карьеру в игровой индустрии. "Я хотела бы продолжать выражать свое творчество в игровой музыке" - написала Китамура на своей странице в Twitter.

О самом последнем вкладе Китамуры в проекты от FromSoftware, скорее всего, еще никто не слышал. Она долгое время была участником FreQuency, внутренней группы студии, создающей музыку для серии Armored Core. Китамура была единственным скрипачом группы, в которую также входят некоторые другие ветераны FromSoftware, такие как Кота Хосино, Цукаса Сайто и Кохичи Суэнага.

Хотя японская компания еще не подтвердила это, вполне вероятно, что FreQuency отвечала за создание оригинального саундтрека к Armored Core 6: Fires of Rubicon. Полный трек-лист игры будет опубликован не позднее 25 августа. То что Китамуры покидает компанию именно сейчас также, наводит на мысль, что она участвовала в создании музыки к игре. Коллекционное издание Armored Core 6 будет поставляться с цифровым саундтреком, как подтвердила компания FromSoftware еще в мае.



