Загадочный персонаж похожий на инквизитора, впервые появился в недавнем трейлере сериала.

Lucasfilm раскрыла имя таинственного персонажа, похожего на инквизитора, который был показан в недавнем трейлере сериала "Асока".

Производственная компания загрузила два изображения персонажа, владеющего своим обоюдоострым световым мечом, который также обладает способностью вращаться по кругу. Они так же сообщили, что персонажа зовут Маррок, и его играет Пол Дарнелл.

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Интересно, что имя Маррок было именем рыцаря эпохи Артура в романе Томаса Мэлори "Смерть Артура". В книге подробно рассказывалось, что Маррок был хорошим рыцарем, которого предала жена и превратила его в оборотня.

Точно неясно, действительно ли именно здесь Дэйв Филони (продюсер и сценарист) и Lucasfilm черпали вдохновение. Однако Bespin Bulletin отмечает, что Филони ранее использовал имя Маррок для волкоподобного компаньона охотника за головами Эмбо. Издание утверждает, что здесь прослеживается огромное влияние легенды о Короле Артуре.

Судя по всему, Инквизитор Маррок не раз столкнется с Асокой и, похоже, будет одним из главных антагонистов наряду с гранд-адмиралом Трауном, Бейланом Сколлом и Шин Хати.

Вполне вероятно, что мы узнаем больше об этом персонаже по мере приближения даты выхода сериала от Disney+.