В своем блоге Джордж Р.Р. Мартин объяснил ситуацию с забастовками, а так же рассказал о спин-оффах "Игры престолов" и рассказал над чем работает в данный момент.

Автор романов "Песнь льда и пламени" (цикл романов на которых основан сценарий сериала "Игра престолов") Джордж Р.Р. Мартин предупредил, что продолжающиеся забастовки актеров и сценаристов могут быть "долгими и ожесточенными" и что результатом этих забастовок является приостановка его сделки с HBO.

Выступая в своем блоге, Мартин написал от имени Гильдии сценаристов Америки (WGA) и в знак солидарности с Гильдией киноактеров: Американской федерацией артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA), что он участвовал в нескольких пикетах.

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Джордж Р.Р. Мартин стал членом WGA в 1986 году и был участником нескольких забастовок в прошлом - "Мы добились успехов во всех из них, но некоторые вопросы важнее других, и забастовка этого года - самая важная в моей жизни.

"На прошлой неделе цитировали неназванного продюсера, который сказал, что стратегия заключалась в том, чтобы не сдаваться до тех пор, пока сценаристы не начнут терять свои дома и квартиры, что дает вам представление о том, с чем мы сталкиваемся".

Мартин считает что забастовка может быть "долгой и ожесточенной" - он даже сравнивает ее с событиями 1988 года. Тогда Забастовка длилась 22 недели (с 7 марта по 7 августа) и привела к потере студиями доходов в размере 500 миллионов долларов. В это время произошло значительное сокращение телевизионной аудитории, поскольку многие популярные шоу не смогли восстановить энтузиазм фанатов после длительных перерывов.

Автор также сказал, что его сделка с HBO была приостановлена 1 июня, и хотя он не вдавался в подробности, что именно означает приостановка, скорее всего, это временное соглашение, которое продлится, по крайней мере, на время забастовки WGA. У HBO, безусловно, есть множество спин-оффов "Игры престолов" в разработке, включая продолжающийся сериал "Дом дракона" и еще один под названием "Межевой рыцарь" (так в Семи Королевствах называют странствующих рыцарей, не имеющие земли и не находящиеся ни у кого на постоянной службе.)

Мартин заверил, что съемочный процесс первого идет по плану, поскольку большинство ее участников являются частью Британского союза Equity, а не SAG-AFTRA Соединенных Штатов.

Актеры Equity поддерживают американских коллег (они собирались устроить митинг, чтобы продемонстрировать свою поддержку), но британское законодательство запрещает им устраивать забастовки. Соответственно они не будут иметь защиту от увольнения за нарушение контракта или от судебного иска.

Мартин выразил свою обеспокоенность по этому поводу: "Лейбористской партии действительно нужно лучше работать над защитой права на забастовку".

Мартин поделился тем, что сейчас он работает над своим новым романом "Ветра зимы", а так же над сценарием театральной постановки "Железный трон".

"SAG-AFTRA охватывает телевидение и кино, но не сцену, так что забастовка там никак не отразится. "- пишет автор.

Таким образом, съемочный процесс "Дома дракона" продолжается, поскольку участники Equity не имеют юридической защиты от увольнения или судебного иска в результате забастовки в знак солидарности с SAG-AFTRA. Но съемки других спин-оффов "Игры престолов" похоже откладываются на неопределенный срок.