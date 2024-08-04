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YMP_Yuri
Прекращена поддержка программы двухфактурной аутентификации Authy for Desktop
Недавно компания Twilio объявила о прекращении поддержки десктопного приложения Authy начиная с 19 марта 2024 года.

Компания Twilio объявила, что полная поддержка программы Authy for Desktop завершится в августе 2024 года. 

Прекращение поддержки Authy

Что такое Authy?

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Authy - это приложение для двухфакторной аутентификации (2FA), которое помогает защитить вашу учетную запись. Оно обеспечивает дополнительный уровень безопасности поверх пароля, генерируя одноразовый код, необходимый для входа в сервис.

В начале этого года Twilio предупредила пользователей о грядущих изменениях, но многие продолжали пользоваться настольной версией приложения; в июне компания узнала, что злоумышленники получили доступ к небезопасному API Authy и создали на платформе 33 миллиона поддельных аккаунтов.

Что дальше?

Впоследствии Twilio сняла с регистрации всех пользователей настольного приложения и прекратила доступ к их аккаунтам через телефонные номера. Пользователям было предложено перейти на мобильную версию Authy, которая продолжает работать и обеспечивает необходимую безопасность.

Уведомление о прекращении поддержкиУведомление о прекращении поддержки

В июне также была выпущена версия Authy 3.0, которая станет финальной версией для ПК. Если вы все еще пользуетесь настольным приложением, рекомендуется перейти на мобильную версию, чтобы обеспечить безопасность своих данных.


#windows #безопасность #linux #компьютер #мобильные устройства #macos #защита #программа #управление #двухфакторная аутентификация
Источник: bleepingcomputer.com
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