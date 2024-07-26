Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Xroks
Tesla сообщила о снижении прибыли на 45% во втором квартале 2024 года
Прибыль Tesla упала на 45% во втором квартале, несмотря на снижение цен и выгодные кредитные условия. Продажи продолжают падать, что привело к прибыли в размере 1,48 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Tesla во втором квартале снизилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как мировые продажи электромобилей компании уменьшились, несмотря на снижение цен и льготное финансирование.

реклама

Компания из Остина, штат Техас, сообщила во вторник, что с апреля по июнь она заработала 1,48 миллиарда долларов, что меньше, чем 2,7 миллиарда долларов, заработанных за тот же период в 2023 году. Это было второе подряд квартальное снижение чистой прибыли Tesla.

Выручка за второй квартал выросла на 2% и составила 25,5 миллиарда долларов, превысив прогнозы Уолл-стрит в 24,54 миллиарда долларов, согласно данным FactSet. Без учета разовых статей прибыль Tesla составила 52 цента на акцию, что ниже ожиданий аналитиков в 61 цент.

Во вторник после закрытия торгов акции Tesla упали примерно на 8%. В начале года они снизились более чем на 40%, но с тех пор восстановили значительную часть потерь.

В начале этого месяца Tesla объявила, что с апреля по июнь продала 443 956 автомобилей, что на 4,8% меньше по сравнению с 466 140 автомобилями, проданными за аналогичный период прошлого года. Хотя продажи превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали 436 000 автомобилей, они все же указывают на снижение спроса на устаревающий модельный ряд компании.

За первые шесть месяцев года Tesla продала около 831 000 автомобилей по всему миру, что значительно меньше, чем 1,8 миллиона, которые прогнозировал генеральный директор Илон Маск на весь год.

Известная маржа валовой прибыли компании, представляющая собой процент выручки, остающийся после вычета расходов, снова снизилась до 18%. Год назад этот показатель составлял 18,2%, а в первом квартале 2022 года достигал максимума в 29,1%.

Tesla сообщила, что её квартальная выручка достигла рекордного уровня, несмотря на сложные условия работы. Выручка подразделения, занимающегося хранением энергии, превысила 3 миллиарда долларов, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Генеральный директор Илон Маск, стремящийся представить Tesla как компанию, производящую автономные транспортные средства, роботов и искусственный интеллект, заявил аналитикам во время телефонной конференции, что система «полного автономного вождения» компании должна быть способна работать без человеческого контроля к концу этого года, хотя он признал, что его предыдущие прогнозы были слишком оптимистичными.

На данный момент система «полного автономного вождения» проходит испытания на дорогах общего пользования у некоторых владельцев Tesla. Компания заявляет, что автомобиль не способен управлять самостоятельно, и водитель должен быть готов вмешаться в любой момент.

#tesla #электромобили #кредиты #прибыль #автомобильный рынок #снижение цен #финансовые результаты #второй квартал #снижение продаж #экономические новости
1
Показать комментарии (1)
Tesla отложила планы строительства Gigafactory в Мексике из-за экономической неопределенности
В Tesla заявили о недопустимости использования мокрых полотенец для ускорения зарядки электрокаров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая система РЭБ "Купол" обеспечила рекордный перехват дронов на Донбассе
7
"Искандеры" посетили Харьковский бронетанковый завод, уничтожив оборудование и стоянку с техникой
8
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
117
На Украине из битых Tesla извлекают аккумуляторы и создают из них мини-АКБ для домов и предприятий
6
Российские войска радиоэлектронной борьбы научились выявлять старших офицеров ВСУ за 1-2 минуты
7
Nvidia выпустит для Поднебесной "специальный чип" B20
+
Российская компания начала массовое производство маскирующих "костюмов-невидимок"
+
203-мм "Малка" переиграла в артиллерийской дуэли германскую САУ PzH 2000 и поразила её 110-кг БЧ
1
Porsche продемонстрировала прототипы электрического Cayenne, вышедшие на тесты
+
В сеть попали сравнительные тесты Intel Core Ultra 9 285K и Core i9-14900K
4
Realme GT 7 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 будет поддерживать 120-кратный цифровой зум
2
Первый сезон сериала «Severance» стал самым дорогим в истории с ценой в $20 млн. за эпизод
3
Xiaomi 14T Pro продемонстрировал свои возможности и характеристики в Geekbench
+
Pixel 9Pro Fold будет использовать стандартное квадратное соотношение сторон с разрешением 2152х2076
+
В ночь с 24 на 25 июля ВКС России вновь нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области
2
Sony представила новые функции для PS5, которые будут протестированы в следующем обновлении
1
Сервис Apple Maps наконец-то стал доступен в веб-версии, но с ограничениями
+
Компания Samsung готовится к выпуску своей новой флагманской серии планшетов Galaxy Tab S10+
1
Intel Core Ultra 9 285K выглядит разочаровывающе, уступая в многоядерных тестах Ryzen 9 9950X
13
Автомобиль Subaru WRX Project Midnight сумел побить рекорд на трассе в Гудвуде
+

Популярные статьи

15 лайфхаков для PlayStation 5
10
Лучшие фильмы (субъективно), где фигурируют мумии
+
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
57
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
4
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
22
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
193
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
20
Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов
8
США рвутся в Арктику - Пентагон опубликовал обновленную стратегию “освоения” Арктической зоны
+

Сейчас обсуждают

Влад Царь
00:08
ну тк все что ниже 13700к проблемы не затрагивают
Продавцы фиксируют возвраты процессоров Intel 13-го и 14-го поколений в четыре раза чаще обычного
Марк Субботный
00:07
А, хз, мне чел дал инфу и скрин P.s. на скрине написано, что прошлый взлом с багами и версия не последняя
Empress подтвердила, что взломы Denuvo начнутся в ближайшие месяцы
johnnie74
23:58
А зачем ее взламывать? Она давно на торрентах лежит, еще от Хоттаба
Empress подтвердила, что взломы Denuvo начнутся в ближайшие месяцы
Николай Воловод
23:44
Ну про самый доступный конечно шутка смешная, учитывая что сяоми стоит 30$, что более чем в 3 раза дешевле. И нет полосы 320 МГц.
TP-Link представила маршрутизатор Archer BE3600 Wi-Fi 7
Марк Субботный
23:41
Её следующая игра которую она взломает Far Cry New Dawn.
Empress подтвердила, что взломы Denuvo начнутся в ближайшие месяцы
REY_B_
23:39
Учитывая, что весь пузырь на фондовом рынке держится на десятке-двух компаний, одна из которых Тесла, заявление крайне интересное. "ТеорииЗаговорщики" вроде меня конечно предрекали падение прибылей в ...
Tesla сообщила о снижении прибыли на 45% во втором квартале 2024 года
Мимо
23:39
Ты "давно много чего понимаешь"? Рили? "Не льсти себе, подойди ближе."(с) Народное творчество.
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Magnum79
23:36
И читал и Смотрел Мизери, оба раза прям чуть не офигел. До сих пор мороз по коже.
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
Дмитрий Мальцев
23:36
Бозе-бозе, развлекательный и образовательный контент, как же мы без него! Плак-плак! Книжки, блять, читайте. Сотням тысяч малолетним и не очень дебилам через ютуб срут прямо в башку и банят неугодные ...
Мошеннические боты атакуют туристические сайты, искусственно создавая спрос на авиабилеты
Gamandril
23:17
80 тысяч и ты считаешь это народным ПК? Процессор без встройки при микро материнке это провал. Народное это то что дешевле, но вывозит. Переплачивать за DDR4 материнку чтобы не получить DDR5 это какой...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем