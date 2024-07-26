Прибыль Tesla упала на 45% во втором квартале, несмотря на снижение цен и выгодные кредитные условия. Продажи продолжают падать, что привело к прибыли в размере 1,48 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Tesla во втором квартале снизилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как мировые продажи электромобилей компании уменьшились, несмотря на снижение цен и льготное финансирование.

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Компания из Остина, штат Техас, сообщила во вторник, что с апреля по июнь она заработала 1,48 миллиарда долларов, что меньше, чем 2,7 миллиарда долларов, заработанных за тот же период в 2023 году. Это было второе подряд квартальное снижение чистой прибыли Tesla.

Выручка за второй квартал выросла на 2% и составила 25,5 миллиарда долларов, превысив прогнозы Уолл-стрит в 24,54 миллиарда долларов, согласно данным FactSet. Без учета разовых статей прибыль Tesla составила 52 цента на акцию, что ниже ожиданий аналитиков в 61 цент.

Во вторник после закрытия торгов акции Tesla упали примерно на 8%. В начале года они снизились более чем на 40%, но с тех пор восстановили значительную часть потерь.

В начале этого месяца Tesla объявила, что с апреля по июнь продала 443 956 автомобилей, что на 4,8% меньше по сравнению с 466 140 автомобилями, проданными за аналогичный период прошлого года. Хотя продажи превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали 436 000 автомобилей, они все же указывают на снижение спроса на устаревающий модельный ряд компании.

За первые шесть месяцев года Tesla продала около 831 000 автомобилей по всему миру, что значительно меньше, чем 1,8 миллиона, которые прогнозировал генеральный директор Илон Маск на весь год.

Известная маржа валовой прибыли компании, представляющая собой процент выручки, остающийся после вычета расходов, снова снизилась до 18%. Год назад этот показатель составлял 18,2%, а в первом квартале 2022 года достигал максимума в 29,1%.

Tesla сообщила, что её квартальная выручка достигла рекордного уровня, несмотря на сложные условия работы. Выручка подразделения, занимающегося хранением энергии, превысила 3 миллиарда долларов, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Генеральный директор Илон Маск, стремящийся представить Tesla как компанию, производящую автономные транспортные средства, роботов и искусственный интеллект, заявил аналитикам во время телефонной конференции, что система «полного автономного вождения» компании должна быть способна работать без человеческого контроля к концу этого года, хотя он признал, что его предыдущие прогнозы были слишком оптимистичными.

На данный момент система «полного автономного вождения» проходит испытания на дорогах общего пользования у некоторых владельцев Tesla. Компания заявляет, что автомобиль не способен управлять самостоятельно, и водитель должен быть готов вмешаться в любой момент.