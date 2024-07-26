Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Xroks
DJI Air 3S будет оснащен новой камерой и технологией предотвращения препятствий
Недавняя утечка информации о DJI Air 3S раскрывает его новую суперспособность, которая обещает обеспечить более плавные полеты и динамичную съемку. Ожидается, что DJI Air 3S станет новым стандартом в индустрии дронов.

Недавно на платформе X появилась информация о скором выпуске DJI Air 3S. Известный инсайдер Quadro News поделился видеозаписями полета дрона над городом и подробно рассказал о возможностях камеры, которой он может быть оснащен.

реклама

В своем последнем сообщении инсайдер опубликовал фотографию передней панели устройства, на которой видно, что Air 3S получит значительные улучшения.

Во-первых, можно заметить, что два объектива камеры находятся в более массивном корпусе. По мнению новостного сайта DroneXL, это дополнительное пространство указывает на то, что дрон будет оснащен более крупными датчиками изображения. Это должно позволить Air 3S делать более качественные снимки при недостаточном освещении. Над камерами расположены два всенаправленных датчика препятствий, что позволяет дрону лучше ориентироваться в окружающей среде. Такая же функция есть и у DJI Air 3.

Между датчиками находится стеклянная панель, и хотя неизвестно, что это такое, DroneXL предполагает, что это датчик LiDAR.

LiDAR, что расшифровывается как Light Detection and Ranging, представляет собой технологию, обычно используемую для создания трехмерных моделей местности. Устройства, оснащенные этой технологией, посылают световые импульсы и на основе полученных данных создают карты больших территорий. Например, некоторые смартфоны, такие как iPhone 13 Pro, обладают этой функцией.

Компания DJI уже внедрила эту технологию в свои коммерческие продукты. Камера Zenmuse L2 от DJI поддерживает LiDAR и способна сканировать местность с воздуха. Однако, из-за своей стоимости, превышающей 13 000 долларов, она не предназначена для массового потребителя.

Если DJI интегрирует LiDAR в Air 3S, это будет первый потребительский дрон с такой функцией. Однако LiDAR может использоваться не только для картографирования. По данным DroneXL, эта технология способна значительно улучшить летные характеристики.

Издание утверждает, что «автономные режимы полета могут стать более надежными, а улучшенные возможности отслеживания позволят пользователям более эффективно снимать динамичные кадры». Несколько лет назад использование LiDAR в дронах было бы слишком дорогим, но с развитием технологий они стали меньше и доступнее. Возможно, новая эра беспилотной фотографии уже близка.

Как всегда, воспринимайте эту информацию с осторожностью. Пока неизвестно, будет ли выпущен DJI Air 3S и когда.

#инновации #дроны #фотография #утечка информации #видеосъемка #dji air 3s #динамичная съемка #плавные полеты #суперспособность #улучшенные функции
Источник: techradar.com
+
Написать комментарий (0)
Минобороны РФ ощутимо повысит эффективность защиты вертолётов от дронов-камикадзе ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая система РЭБ "Купол" обеспечила рекордный перехват дронов на Донбассе
7
"Искандеры" посетили Харьковский бронетанковый завод, уничтожив оборудование и стоянку с техникой
8
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
117
На Украине из битых Tesla извлекают аккумуляторы и создают из них мини-АКБ для домов и предприятий
6
Российские войска радиоэлектронной борьбы научились выявлять старших офицеров ВСУ за 1-2 минуты
7
Nvidia выпустит для Поднебесной "специальный чип" B20
+
Российская компания начала массовое производство маскирующих "костюмов-невидимок"
+
203-мм "Малка" переиграла в артиллерийской дуэли германскую САУ PzH 2000 и поразила её 110-кг БЧ
1
Porsche продемонстрировала прототипы электрического Cayenne, вышедшие на тесты
+
В сеть попали сравнительные тесты Intel Core Ultra 9 285K и Core i9-14900K
4
Realme GT 7 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 будет поддерживать 120-кратный цифровой зум
2
Первый сезон сериала «Severance» стал самым дорогим в истории с ценой в $20 млн. за эпизод
3
Xiaomi 14T Pro продемонстрировал свои возможности и характеристики в Geekbench
+
В ночь с 24 на 25 июля ВКС России вновь нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области
2
Pixel 9Pro Fold будет использовать стандартное квадратное соотношение сторон с разрешением 2152х2076
+
Sony представила новые функции для PS5, которые будут протестированы в следующем обновлении
1
Сервис Apple Maps наконец-то стал доступен в веб-версии, но с ограничениями
+
Компания Samsung готовится к выпуску своей новой флагманской серии планшетов Galaxy Tab S10+
1
Intel Core Ultra 9 285K выглядит разочаровывающе, уступая в многоядерных тестах Ryzen 9 9950X
13
Автомобиль Subaru WRX Project Midnight сумел побить рекорд на трассе в Гудвуде
+

Популярные статьи

15 лайфхаков для PlayStation 5
10
Лучшие фильмы (субъективно), где фигурируют мумии
+
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
57
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
3
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
22
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
192
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
19
Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов
8
США рвутся в Арктику - Пентагон опубликовал обновленную стратегию “освоения” Арктической зоны
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
22:48
Особенно на такие большие суммы. Да и присутствие поручителей (удостоверителей) не помешает.
NASA и Boeing планируют провести дополнительные испытания двигателей корабля Starliner
32Влад32
22:42
А сколько времени эстонские разведчики отводят режиму Зеленского?
Ryzen 9 9950X на архитектуре Zen 5 был протестирован в Geekbench с разгоном до 6 ГГц
Кофейник
22:10
Ну, пинайте меня теперь) Я тоже придерживаюсь мнения, что Кинга сложно экранизировать. Какая-то хрень получается. Лучше читать.
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
АЕV
22:09
Эстонские разведчики такие эстонские что наверное телевизор не смотрят где путин каждое свое выступление говорит про переговоры. Конец СВО так близок ещё не был
Ryzen 9 9950X на архитектуре Zen 5 был протестирован в Geekbench с разгоном до 6 ГГц
Роман Мелех
22:02
Обновление программы Falcon Sensor, призванной защищать компьютеры от киберугроз, содержало критическую ошибку в *драйвере ядра операционной системы* Пля, вы что курили, аффтар?
Глобальный сбой Windows обойдется западным странам в несколько миллиардов долларов
swr5
21:46
Молитесь и дальше на свою дырявую винду с технологиями 30-летней давности.
Сбой CrowdStrike стал крупнейшим в истории ИТ - убытки компаний превысили 5 миллиардов долларов
VAKT
21:40
кто ты такой, чтобы выносить столь одиозное суждение ? ты - говно, и суждения твои - говно
Perseverance обнаружил необычный камень с возможными признаками наличия жизни на Марсе в прошлом
Джон Коннор
21:36
общая проблема у всех кто сидит - укорачивание подвздошно-поясничной мышцы, а также повышенная нагрузка на позвонки, как следствие межпозвоночная грыжа, а следом перенапряжение мышц поясницы и боли, п...
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
Workshop
21:33
Я так понимаю, это в специальный шкаф у которого свой продув. Так что тут скорее "без своего активного охлаждения"
У побережья Стамбула найден начиненный боеголовками гидроцикл, переоборудованный в дрон-камикадзе
Игорь Русскин
21:25
Хер они путинский прикрывают, ты что новости не смотришь, всё обезврежено, то бензохранилищем, то дорогущим самолётом!
Новая система РЭБ "Купол" обеспечила рекордный перехват дронов на Донбассе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем