Недавняя утечка информации о DJI Air 3S раскрывает его новую суперспособность, которая обещает обеспечить более плавные полеты и динамичную съемку. Ожидается, что DJI Air 3S станет новым стандартом в индустрии дронов.

Недавно на платформе X появилась информация о скором выпуске DJI Air 3S. Известный инсайдер Quadro News поделился видеозаписями полета дрона над городом и подробно рассказал о возможностях камеры, которой он может быть оснащен.

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В своем последнем сообщении инсайдер опубликовал фотографию передней панели устройства, на которой видно, что Air 3S получит значительные улучшения.

Во-первых, можно заметить, что два объектива камеры находятся в более массивном корпусе. По мнению новостного сайта DroneXL, это дополнительное пространство указывает на то, что дрон будет оснащен более крупными датчиками изображения. Это должно позволить Air 3S делать более качественные снимки при недостаточном освещении. Над камерами расположены два всенаправленных датчика препятствий, что позволяет дрону лучше ориентироваться в окружающей среде. Такая же функция есть и у DJI Air 3.

Между датчиками находится стеклянная панель, и хотя неизвестно, что это такое, DroneXL предполагает, что это датчик LiDAR.

LiDAR, что расшифровывается как Light Detection and Ranging, представляет собой технологию, обычно используемую для создания трехмерных моделей местности. Устройства, оснащенные этой технологией, посылают световые импульсы и на основе полученных данных создают карты больших территорий. Например, некоторые смартфоны, такие как iPhone 13 Pro, обладают этой функцией.

Компания DJI уже внедрила эту технологию в свои коммерческие продукты. Камера Zenmuse L2 от DJI поддерживает LiDAR и способна сканировать местность с воздуха. Однако, из-за своей стоимости, превышающей 13 000 долларов, она не предназначена для массового потребителя.

Если DJI интегрирует LiDAR в Air 3S, это будет первый потребительский дрон с такой функцией. Однако LiDAR может использоваться не только для картографирования. По данным DroneXL, эта технология способна значительно улучшить летные характеристики.

Издание утверждает, что «автономные режимы полета могут стать более надежными, а улучшенные возможности отслеживания позволят пользователям более эффективно снимать динамичные кадры». Несколько лет назад использование LiDAR в дронах было бы слишком дорогим, но с развитием технологий они стали меньше и доступнее. Возможно, новая эра беспилотной фотографии уже близка.

Как всегда, воспринимайте эту информацию с осторожностью. Пока неизвестно, будет ли выпущен DJI Air 3S и когда.