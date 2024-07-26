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Xroks
Sony добавила страницу с приложением PlayStation VR2 в Steam
Игроки смогут настроить гарнитуру PS VR2 на своих ПК и получить доступ к коллекции VR-игр и приложений в Steam благодаря новому приложению.

Компания Sony активно работает над расширением библиотеки VR-игр для PlayStation VR2, тестируя поддержку компьютерных игр. В прошлом месяце PlayStation объявила, что с 7 августа PS VR2 будет поддерживаться на ПК. Теперь на Steam появилось приложение для PS VR2, которое откроет доступ к VR-играм для ПК, когда оно будет запущено в следующем месяце. Приложение PlayStation VR2 Steam, которое позволит игрокам исследовать виртуальные игры и приложения на платформе Valve, станет доступно 6 августа.

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На странице приложения в Steam сообщается, что пользователи смогут настроить гарнитуру PS VR2 на своем ПК и получить доступ к библиотеке VR-игр и приложений в Steam. Приложение также позволит обновлять прошивку для гарнитуры PS VR2 и контроллеров PS VR2 Sense. Кроме того, пользователи смогут регулировать настройки PS VR2 через панель SteamVR, включая определение игровой зоны и регулировку яркости экрана.

Для использования приложения PS VR2 Steam потребуются гарнитура PS VR2, контроллеры PS VR2 Sense и адаптер PS VR2 для ПК.

Адаптер для PlayStation VR2 на ПК будет продаваться по цене около $59,99 (примерно 5 000 рублей) в некоторых магазинах и на сайте direct.playstation.com в поддерживаемых регионах. Для его использования также потребуется кабель DisplayPort 1.4, активная учетная запись Steam и ПК, соответствующий минимальным требованиям.

Sony объявила в прошлом месяце, что поддержка PC VR для PS VR2 начнется 7 августа. Компания подтвердила, что пользователи смогут получить доступ к VR-библиотеке Steam, включая такие игры, как Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR и War Thunder.

Выпущенная в феврале 2023 года, PS VR2 столкнулась с трудностями в привлечении игроков из-за ограниченного ассортимента игр и отсутствия совместимости с играми для оригинальной PS VR. Несмотря на то, что Sony продолжает выпускать новые VR-игры для PS VR2, в прошлом месяце появились сообщения о значительном сокращении финансирования VR-игр.

В феврале этого года Sony закрыла свою лондонскую студию-разработчика PlayStation VR Worlds, и провела сокращения в команде разработчиков Firesprite, работавшей над Horizon: Call of the Mountain.

#sony #steam #виртуальная реальность #пк #приложение #геймеры #ps vr2 #vr-игры #библиотека игр #настройка гарнитуры
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