Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Xroks
Google предлагает бесплатный доступ к новой модели Gemini 1.5 Flash AI
Google запускает новую модель искусственного интеллекта Gemini 1.5 Flash AI, предоставляя пользователям бесплатный доступ к более быстрой и легкой технологии.

Google улучшает производительность и скорость своего ИИ Gemini. Теперь пользователи могут воспользоваться 1.5 Flash, генеративной моделью ИИ, которая обеспечивает более быстрое и эффективное создание ответов, даже без подписки на Gemini Advanced. Компания заявляет, что пользователи заметят улучшения в задержках, а также в способности ИИ к рассуждению и пониманию изображений.

реклама

Кроме того, увеличивается контекстное окно ИИ-ассистента, что позволяет вести более продолжительные беседы и задавать более сложные вопросы. В ближайшем будущем Google также планирует предоставить возможность загружать файлы в Gemini с Google Drive или с вашего устройства. Например, если предоставить доступ к своим заметкам, ИИ сможет создать учебное пособие или пробный экзамен. Также помощник сможет анализировать данные и представлять их в виде графиков и диаграмм, делая информацию более понятной.

Google делает Gemini более доступным для пользователей. В Европейской экономической зоне (включая ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию), Великобритании и Швейцарии началось постепенное внедрение Gemini в Google Сообщения для устройств на базе Android. Теперь вы сможете общаться с Gemini на французском, польском и испанском языках в приложении «Сообщения».

Google также разработал специальный процесс обучения для подростков и руководство по грамотному использованию ИИ, чтобы помочь молодым пользователям понять, как эффективно использовать этот инструмент для выполнения своих задач.

#технологии #google #искусственный интеллект #инновации #ии #производительность #gemini 1.5 #бесплатный доступ #flash ai #новая модель
+
Написать комментарий (0)
Infinix объединяется с Samsung для запуска AI-алгоритма глубокого обучения камеры
Google выпустит Pixel Buds Pro 2 — беспроводные наушники с комфортным дизайном и яркой палитрой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликованы первые изображения пользовательского интерфейса камеры One UI 7
3
На Украине из битых Tesla извлекают аккумуляторы и создают из них мини-АКБ для домов и предприятий
5
Российские войска радиоэлектронной борьбы научились выявлять старших офицеров ВСУ за 1-2 минуты
1
"Искандеры" посетили Харьковский бронетанковый завод, уничтожив оборудование и стоянку с техникой
3
Инсайдеры назвали 113 смартфонов Xiaomi, которые в 2025 году получат новую HyperOS 2.0
+
WhatsApp обновлен новыми функциями искусственного интеллекта
+
iPhone 17 «Slim» станет самым дорогим телефоном Apple
2
203-мм "Малка" переиграла в артиллерийской дуэли германскую САУ PzH 2000 и поразила её 110-кг БЧ
1
Новая система РЭБ "Купол" обеспечила рекордный перехват дронов на Донбассе
+
В сеть попали сравнительные тесты Intel Core Ultra 9 285K и Core i9-14900K
3
Третьего не дано: в Кремле заявили, что цели СВО будут достигнуты либо военным путём, либо через переговоры
17
Обновление Windows 10 и 11 приводит к ошибке с Bitlocker после перезагрузки — как решить проблему
+
Vivo X200 Pro и Oppo Find X8 Pro могут стать лучшими камерофонами на Dimensity 9400
+
США готовы поддержать вступление Молдавии в НАТО
1
Астраханское предприятие «Стройлидерплюс» получит 40 млн рублей на создание производства комплектующих для судостроения
+
Take-Two Interactive выразила обеспокоенность по поводу негативных рецензий на грядущую GTA 6
1
Nvidia выпустит для Поднебесной "специальный чип" B20
+
Infinix представит смартфон Note 40X 5 августа
+
В ночь с 24 на 25 июля ВКС России вновь нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области
2
Realme GT 7 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 будет поддерживать 120-кратный цифровой зум
1

Популярные статьи

История еще не окончена - фильм "Звёздный десант: Предатель Марса"
8
Ученые нашли недостающие "запчасти" Вселенной — Пропажу объяснили "утечкой" галактического газа
+
Краткий обзор игры "Crime Boss: Rockay City"
1
Лучшие фильмы (субъективно), где фигурируют мумии
+
15 лайфхаков для PlayStation 5
6
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti – почему не стоит покупать б/у видеокарты с рук
12
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
31
Почему мышка и клавиатура редко используются на игровых консолях - история, причины и последствия
21
10 экранизаций видеоигр, собравших более $250 млн. в прокате
3
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
25

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
05:50
- Какие будут предложения, товарищ Кац? - Кац предлагает сдаться! (с)
Переговоры между Китаем, Украиной и Россией: новый этап в поиске мира
Dark_Cloud
05:43
Лучше восемь раз по разу, чем ни разу восемь раз а лучше бы для начала ответить на вопросы, почему на стрелка с оружием полиции указывали свидетели, его видели и снайперы охраны, но никаких действий ...
Глава ФБР выразил сомнения в деталях ранения Трампа на митинге
Dark_Cloud
05:30
Вот только оптимизаторы забывают, что ИИ - не потребитель, и в потребительской экономике ему места нет даже если робот таки заменит человека - у него нет потребностей, и нет потребностей тратиться на ...
The War Zone: В США рассматривают украинскую акустическую сеть как недорогой вариант ПВО
Clamwult
05:03
Вот тебе твоя резьба на трубе с 4k и DLSS производительность
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Clamwult
05:01
Да, у второго на воде, у первого хз там что он с ней вообще делал, но там ещё жёстче, а представляют будто это обычные 7900, да я вот о том и пишу, что обычные люди ничем таким заниматься не будут, бу...
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Миша Фёдоров
05:00
Ну вот - дописалися - КиберПанк Колобки. Угу... А Зима в Простоквашино - эротический триллер.
Два случая, когда советская и российская мультипликация превзошла американский киберпанк
Gamandril
04:55
Оригинальная схема питания ограничена двумя коннекторами по 8 пин по питанию в 375 ватт вместе с питанием от слота. Так что они какие-то модифицированные разогнанные карты там мучают по полной програм...
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Dark_Cloud
04:47
Гитарист, иди лучше на гитаре играй. Текст будто второклассник сочинял. "которые мешают не только попасть по машине, но и отразить ее в уязвимые места" отразить ее - машину? зачем отражать машину в уя...
Показаны кадры применения морской пехотой танка-черепахи в зоне СВО
Gamandril
04:46
Вот тут на сайте AMD указано что там TDP 355 ватт должен быть. Все что выше это разгон. Так что первый прав по выводам, но немножко не в ту сторону, второй не воспринимает разгон за разгон. https://w...
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Dark_Cloud
04:38
Не-не-не, харьковское наступление случилось не потому, что вам какое-то там вооружение не давали - а потому, что вы бесконечно Белгород и иже с ним обстреливали. ВРУ - вот как оно есть, вру и не красн...
Украинское правительство начало осознавать необходимость ухода от западных поставок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем