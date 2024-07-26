Google запускает новую модель искусственного интеллекта Gemini 1.5 Flash AI, предоставляя пользователям бесплатный доступ к более быстрой и легкой технологии.

Google улучшает производительность и скорость своего ИИ Gemini. Теперь пользователи могут воспользоваться 1.5 Flash, генеративной моделью ИИ, которая обеспечивает более быстрое и эффективное создание ответов, даже без подписки на Gemini Advanced. Компания заявляет, что пользователи заметят улучшения в задержках, а также в способности ИИ к рассуждению и пониманию изображений.

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Кроме того, увеличивается контекстное окно ИИ-ассистента, что позволяет вести более продолжительные беседы и задавать более сложные вопросы. В ближайшем будущем Google также планирует предоставить возможность загружать файлы в Gemini с Google Drive или с вашего устройства. Например, если предоставить доступ к своим заметкам, ИИ сможет создать учебное пособие или пробный экзамен. Также помощник сможет анализировать данные и представлять их в виде графиков и диаграмм, делая информацию более понятной.

Google делает Gemini более доступным для пользователей. В Европейской экономической зоне (включая ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию), Великобритании и Швейцарии началось постепенное внедрение Gemini в Google Сообщения для устройств на базе Android. Теперь вы сможете общаться с Gemini на французском, польском и испанском языках в приложении «Сообщения».

Google также разработал специальный процесс обучения для подростков и руководство по грамотному использованию ИИ, чтобы помочь молодым пользователям понять, как эффективно использовать этот инструмент для выполнения своих задач.