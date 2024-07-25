С помощью инструмента искусственного интеллекта Image Playground, основанного на Apple Intelligence, пользователи Apple смогут создавать уникальные обложки для своих плейлистов в Apple Music.

Во вторник в iOS 18 Developer Beta 4, 9to5Mac обнаружил код, содержащий строки, которые указывают на новую функцию, позволяющую пользователям создавать плейлисты в Apple Music с помощью искусственного интеллекта. Предполагается, что эта функция будет представлена в виде кнопки “Create Image”, которая появится при редактировании существующего плейлиста.

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Согласно данным издания, при нажатии на эту кнопку откроется инструмент компании под названием “Image Playground”, который является частью Apple Intelligence и предназначен для преобразования текста в изображение. При нажатии кнопки iPhone может запросить у пользователя, какое изображение он хочет создать, предлагая такие варианты, как анимация, иллюстрация или эскиз. Однако это пока лишь предположение, так как Apple еще не подтвердила наличие этой функции в iOS 18.

Функция искусственного интеллекта, как сообщается, все еще находится в разработке и пока недоступна для бета-тестеров. Apple впервые объявила, что поддержка Apple Intelligence на нескольких языках появится на устройствах к концу этого года. Однако Марк Гурман из Bloomberg недавно предположил, что эти функции, включая различные обновления Siri, о которых говорила Apple, могут быть отложены до 2025 года.

В своей рассылке Гурман утверждает, что производитель iPhone нацелился на весну 2025 года, хотя Apple пока не раскрывает точные сроки предоставления этих функций пользователям.

Журналист также сообщил, что компания из Купертино может выпустить функции Apple Intelligence для разработчиков для тестирования и отладки в обновлении iOS 18.4 в январе 2025 года.

Хотя предполагаемая задержка в развертывании Apple Intelligence может произойти, это не означает, что функции искусственного интеллекта не будут доступны пользователям iPhone в 2024 году. Некоторые из объявленных Apple функций, такие как инструменты для генерации и форматирования текста на базе ChatGPT, популярного чатбота от OpenAI, ожидаются к запуску в конце этого года.