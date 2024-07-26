Activision уведомила своих художников, что инструменты искусственного интеллекта будут применяться исключительно для разработки внутренних концепций игр, а не для создания «финальных игровых активов».

В конце 2023 года компания Activision представила внутриигровую косметику для своей последней игры Call of Duty, созданную с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Сообщается, что производитель Call of Duty одобрил использование таких инструментов ИИ, как Midjourney и Stable Diffusion, для разработки концепт-артов еще в начале прошлого года. К июлю компания получила доступ к модели GPT-3.5 от OpenAI, что позволило расширить использование ИИ для создания концепт-артов, маркетинговых материалов и других элементов.

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Расследование Wired, посвященное увеличению использования генеративного ИИ в разработке видеоигр, выявило, что это привело к сокращению рабочих мест в отрасли.

Согласно отчету, Activision, одобрившая применение генеративного ИИ в прошлом году, уведомила своих художников, что ИИ-инструменты будут использоваться исключительно для создания внутренних концепций игр, а не для «финальных игровых активов». Тем не менее, к концу 2023 года компания якобы выставила на продажу в онлайн-магазине игры Call of Duty: Modern Warfare 3 косметику, созданную с помощью ИИ.

В отчете не указаны детали использования искусственного интеллекта для создания косметики, но упоминается внутриигровой предмет, который все еще можно найти в магазине Call of Duty. Согласно отчету, ИИ-сгенерированная косметика включает набор “Yokai’s Wrath”, состоящий из скина игрока, чертежа огнестрельного оружия, визитной карточки, наклейки и изображения экрана загрузки. Эти предметы, выпущенные в декабре 2023 года, стоят 1 500 очков COD в магазине игры.

Activision заверила своих художников, что использование генеративного ИИ будет ограниченным и не приведет к сокращению рабочих мест. Однако, после появления в декабре 2023 года в магазине Call of Duty косметики, созданной ИИ, Microsoft объявила о сокращении 1900 рабочих мест в недавно приобретенной Activision-Blizzard и подразделении Xbox. В отчете говорится, что среди уволенных были 2D-художники.

Анонимный художник Activision сообщил: «Многие 2D-художники были уволены. Оставшиеся концепт-художники вынуждены использовать ИИ для облегчения своей работы». Также в отчете упоминается, что сотрудникам Activision предложили пройти обучение по использованию искусственного интеллекта.

В январе Microsoft объявила о сокращении 1 900 сотрудников в подразделениях Activision-Blizzard и Xbox, что составило около восьми процентов от общего числа работников игрового подразделения компании. Сообщается, что большая часть увольнений произошла в Activision-Blizzard, которую Microsoft приобрела в прошлом году после длительных судебных разбирательств с Федеральной торговой комиссией США (FTC).

Вслед за этим последовали сокращения рабочих мест в подразделении PlayStation компании Sony, а также в Electronic Arts, Take-Two (производителе Grand Theft Auto) и других студиях.

ИИ стал неотъемлемой частью общественного сознания и получил широкое распространение в технологическом секторе после запуска чат-бота ChatGPT от компании OpenAI в конце 2022 года. Однако эта технология вызвала противоречия среди творческих людей и художников. Компании, занимающиеся разработкой ИИ, подвергаются критике и судебным искам за нелицензионное использование контента, такого как статьи в Интернете, музыка, искусство и фильмы, для обучения своих моделей.

Индустрия видеоигр также сталкивается с трудностями в противостоянии использованию ИИ в разработке игр. Несколько крупных студий проявили интерес к этой технологии. В апреле этого года сообщалось, что Microsoft тестирует специального чат-бота на базе ИИ для своей платформы Xbox. В ноябре прошлого года материнская компания Xbox объявила о сотрудничестве с Inworld AI для создания инструментов разработки игр, которые позволят разработчикам создавать персонажей и генерировать целые сценарии и квесты для игр.

В прошлом месяце генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо дал интервью на сайте компании, где обсудил перспективы использования генеративного ИИ в разработке видеоигр. «Я часто говорю о потенциале генеративного ИИ и о том, как он может сделать NPC более умными и интерактивными», - отметил Гиймо. «Эта технология может также применяться к животным в игровом мире и к самому миру в целом».