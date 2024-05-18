Sony Music Group активно борется с несанкционированным использованием своего музыкального контента в обучении искусственного интеллекта, направляя предупреждения более чем 700 компаниям, включая потенциально Apple, для защиты своих авторских прав.

Когда Sony готовится к запуску новинки, например Xperia 1 VI, она проявляет исключительную открытость. Однако, ошибочный шаг, такой как обучение модели искусственного интеллекта на обширной музыкальной библиотеке Sony, может привести к нежелательным последствиям.

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В наше время искусственный интеллект часто становится главной темой новостей, однако мало кто обращает внимание на важный момент: для обучения своих ИИ-моделей технологическим компаниям необходимо использовать уже существующий контент, порой без разрешения его создателей.

Для эффективной работы искусственного интеллекта, включая машинное обучение и нейросети, необходимы массивные наборы данных. Тексты, изображения, аудио и видео — все это служит учебным материалом, который позволяет ИИ улавливать тенденции, прогнозировать и создавать новый контент.

К примеру, ИИ, задача которого — распознавание музыкальных композиций, требует для обучения тысячи часов музыкальных треков, включая их тексты и метаданные. Обрабатывая эти данные, модели постепенно совершенствуют свои способности.

Sony Music Group недавно обратилась к вопросу использования ее музыкального контента без разрешения. Группа выступила с резким предупреждением для разработчиков ИИ и сервисов стриминга музыки, указывая на недопустимость таких действий для тренировки искусственного интеллекта.

Sony Music Group, гигант в индустрии звукозаписи, настаивает на необходимости получения разрешения перед использованием любых элементов ее контента, в том числе музыкальных треков, текстов, обложек альбомов и метаданных. Представляя знаменитостей вроде Lil Nas X и Селин Дион, Sony направила предупреждающие уведомления свыше 700 организациям, требуя уважения к своим авторским правам и запрещая использование без предварительного согласия.

Список адресатов этих писем от Sony остается конфиденциальным, но предполагается, что среди них может быть и Apple, известный своими достижениями в сфере ИИ и стриминговых музыкальных сервисов. Apple, обладая обширной коллекцией в Apple Music, имеет все необходимое для обучения своих ИИ-систем. Тем не менее, без ясного соглашения между Apple и Sony, подобное использование будет нарушать авторские права, как подчеркивает предостережение от Sony.