В статье рассматривается проблема с фильтрами на американском танке M1 Abrams, которая возникла в прошлых конфликтах в пустынных районах, и объясняется почему в настоящем конфликте ситуация с фильтрами не так актуальна.

В СМИ активно распространяется информация о том, что боевой танк M1 Abrams может испытывать проблемы из-за своего двигателя. Интересно, что эта проблема связана с особенностями американского силового агрегата AGT-1500, на который обращают внимание, забывая об одном очень важном нюансе.

реклама

Есть всего два боевых танка в мире с газотурбинным двигателем: "Абрамс" и Т-80. Однако разница между ними огромна, поскольку моторное отделение американского танка вмещает приблизительно 6,8 кубических метра, в то время как у Т-80 это значение составляет 3,15 кубических метра, практически в два раза меньше. Но фактически AGT-1500 занимает 1,15 кубических метра в моторном отсеке, в то время как ГТД-1250 – 1,38 кубических метра, что означает, что отечественный двигатель даже немного больше американского аналога.

Согласно этому, Т-80 имеет больший расход топлива и меньший запас хода, чем у "Абрамса" – 240 г/л.с.ч против 202 г/л.с.ч при массе боевых машин 46 и 62 тонны на момент написания материалов о предельном расходе топлива танков. Запас хода составляет 350 км против 400 км соответственно. Аналитики также обратили внимание на другой интересный показатель – очистка воздуха. В Т-80 система очистки воздуха обеспечивает 98% чистоты, в то время как у "Абрамса" – 100%. Однако почему именно "Абрамсу" пророчат проблемы?

В отличие от советского танка, американский танк участвовал в боевых действиях в пустынных условиях, где пыль и грязь требовали постоянного обслуживания пылевых фильтров танкистами. На основе опыта боевых действий в 1991 году, а также военных кампаниях 2001 и 2003 годов, было выработано рекомендация по чистке фильтров каждые 12 часов. Это производится путем запуска двигателя без нагрузки, что создает сильный воздушный поток, удаление пыли и грязи из сетки фильтров. Такая рекомендация отсутствует для Т-80, который не участвовал в активных боевых действиях в пустынных условиях, и его система очистки воздуха значительно отличается от американского танка.

Запоминается первое сравнение объема МТО? Так вот, в М1 львиную долю объема занимает трансмиссия и фильтры – 5.7 кубических метра. Это видно, даже посмотрев на кадры разборки моторного блока, где двигатель, трансмиссия и фильтры еще не отделены. СМИ теперь пишут, что именно фильтры могут оказаться уязвимым местом американского танка.

Из-за пыльных условий, в которых использовались M1 Abrams в пустынных районах, фильтры стали фокусом внимания. Однако это связано только с условиями боёв, где танки использовались. В других климатических условиях и в периоды без пыли и песка, экипажу фильтры не требуют повышенного внимания.

Заботы о фильтрах на американском танке M1 Abrams возникли во время предыдущих конфликтов, которые происходили в основном в пустынных районах, где фильтры становились главной проблемой для любого танка. Однако в настоящем конфликте ситуация с фильтрами не так актуальна, и СМИ ненужно раздувают эту информацию, опираясь на опыт предыдущих войн, который значительно отличается от современного опыта.