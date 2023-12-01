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Xroks
Nvidia продлит "жизнь" RTX 3060 для конкуренции в начальном сегменте с AMD
В статье рассматривается стратегия компании Nvidia по снижению цен на видеокарту GeForce RTX 3060 и продлении срока её жизни с целью конкуренции с AMD.

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Nvidia разрабатывает стратегию увеличения жизненного цикла GeForce RTX 3060 для усиления конкуренции с новыми продуктами AMD, включая Radeon RX 6750 GRE.


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Согласно информации от источника IT Home, Nvidia планирует удлинить срок жизни видеокарты RTX 3060, чтобы конкурировать с Radeon RX 6750 GRE. В Китае цена Radeon RX 6750 GRE составляет примерно 310 долларов, в то время как RTX 3060 продаётся за около 280 долларов.


С учетом высокой производительности видеокарты AMD, ожидается, что цена на RTX 3060 снизится незначительно. Тем не менее, Nvidia может столкнуться с проблемами, такими как конкуренция от RTX 3050 с немного нижней ценой, и высокой производительностью RTX 4060. Однако, компания, вероятно, ловит перспективные продажи. Это решение является временным.


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RTX 3060 удерживает около 10% долю на рынке Steam, в то время как RTX 4060 пока не показала таких же перспектив по сравнению с предыдущей моделью.

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