В статье рассматривается стратегия компании Nvidia по снижению цен на видеокарту GeForce RTX 3060 и продлении срока её жизни с целью конкуренции с AMD.

Nvidia разрабатывает стратегию увеличения жизненного цикла GeForce RTX 3060 для усиления конкуренции с новыми продуктами AMD, включая Radeon RX 6750 GRE.





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Согласно информации от источника IT Home, Nvidia планирует удлинить срок жизни видеокарты RTX 3060, чтобы конкурировать с Radeon RX 6750 GRE. В Китае цена Radeon RX 6750 GRE составляет примерно 310 долларов, в то время как RTX 3060 продаётся за около 280 долларов.





С учетом высокой производительности видеокарты AMD, ожидается, что цена на RTX 3060 снизится незначительно. Тем не менее, Nvidia может столкнуться с проблемами, такими как конкуренция от RTX 3050 с немного нижней ценой, и высокой производительностью RTX 4060. Однако, компания, вероятно, ловит перспективные продажи. Это решение является временным.





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RTX 3060 удерживает около 10% долю на рынке Steam, в то время как RTX 4060 пока не показала таких же перспектив по сравнению с предыдущей моделью.