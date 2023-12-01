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Xroks
У НАТО появился новый танк радиоэлектронной борьбы
НАТО представляет современный танк с уникальной системой радиоэлектронной борьбы для подавления мин и взрывных устройств с дистанционным детонатором. Узнайте, почему новинка AMX-56 XLR отличается от своих аналогов Leopard 2 PSO и M1 Abrams TUSK.

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Когда речь заходит о танках НАТО, обычно вспоминают M1 Abrams, Leopard 2 и Challenger 2. Мало кто вспоминает AMX-56 или C1 Ariete. Это неудивительно, так как французский и итальянский танки не так хорошо известны и редко упоминаются в СМИ, и они почти не участвовали в боях. Недавно НАТО пополнило свой танковый парк, хотя с некоторыми особенностями…

AMX-56

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AMX-56, на первый взгляд, выглядит как типичный танк НАТО, с массой около 60 тонн, 120-миллиметровой пушкой и двигателем мощностью 1 500 лошадиных сил. Однако, дьявол кроется в деталях... У "Леклерка" есть некоторые важные особенности – автоматическая система заряжания пушки, трое членов экипажа, встроенное орудие и система управления огнем. Броня башни также отличается от типичной, имея по периметру ящики защиты от противобронебойных средств. Хотя композиция брони недоступна для широкой публики, результаты сравнительных испытаний брони на шведском тендере показали, что броня башни AMX-56 оказалась менее эффективной, чем у других танков в рамках НАТО.


Тем не менее, несмотря на все недостатки французского танка, только французы смогли адаптировать боевую машину для установки 140-миллиметрового орудия собственной разработки благодаря автоматической системе заряжания. Это стало возможным благодаря отсутствию цикла перезарядки у AMX-56, в отличие от M1 Abrams и Leopard 2. Американские и немецкие танки требуют разработки специальных автоматических систем заряжания или увеличения требований к заряжающим, что не исключает возможности снижения общей скорострельности.

AMX-56 XLR

Из недавних сообщений СМИ стало известно, что началось серийное производство новой версии танка AMX-56 XLR. Первая партия будет состоять из 18 технически модернизированных машин, оснащенных по самые последние технологии. Улучшения в «Леклерк» включат в себя улучшенную систему управления огнем и радиостанцию, полностью обновленное бортовое оборудование для поддержки современных тактических принципов боя, а также повышение живучести боевой машины благодаря дистанционно управляемому пулемету (пока в калибре 7,62 мм) и комплекта дополнительного бортового бронирования.

При сравнении AMX-56 XLR со своими ближайшими коллегами, M1A2 Abrams TUSK или Leopard 2 PSO, можно заметить, что у AMX-56 есть свои особенности. Однако, одной из самых ожидаемых новинок для "Леклерк" XLR была 140-мм пушка, но ее не ввели в эксплуатацию.

Чтобы быть справедливым, AMX-56 был оборудован переносным комплексом радиоэлектронной борьбы, который подавляет взрывные устройства дистанционного действия. Такой системы нет у других танков НАТО с набором "городского выживания". Вопрос о том, будет ли этот же комплекс работать против дронов, остается открытым. В любом случае, у AMX-56 нет других средств защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Вывод

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AMX-56 XLR не оснастил французский танк ожидаемой 140 мм пушкой, но тем не менее сделал "Леклерк" похожим на Leopard 2 PSO или M1 Abrams TUSK. Однако есть одно отличие по сравнению с упомянутыми аналогами - это система радиоэлектронной борьбы для подавления мин и взрывных устройств с дистанционным детонатором.

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