Похоже, что в следующем поколении iPhone, которое будет выпущено в 2024 году, Apple может отказаться от одной из своих самых популярных функций - кнопки Home. Согласно недавним утечкам, iPhone 16 будет иметь новый дизайн с полностью плоским экраном и отсутствием физических кнопок. Вместо этого пользователи будут использовать жесты для навигации по устройству

Apple уточняет характеристики своих следующих флагманских iPhone, и по последнему отчету, функция Touch ID, которая долгое время была важной особенностью телефонов начиная с iPhone 5, находится на пути к исчезновению.

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С учетом того, что большинство телефонов, оснащенных Face ID, не включают Touch ID, неудивительно, что в новом отчете говорится о том, что Apple прекращает производство компонентов Touch ID для iPhone.

Согласно MacRumors, информация получена от эксперта из Weibo, который имеет репутацию в данной области. Он утверждал, что iPhone 14 будет оснащен чипом A15 Bionic, в то время как Apple намерена сохранить A16 Bionic для своих моделей Pro в том же году.

Также отмечается, что оборудование, которое использовалось для производства чипов для Touch ID в iPhone, было «постоянно отключено», а оставшиеся устройства предназначены для iPhone SE третьего поколения, который все еще продается.

Суть в деталях: согласно отчету, обсуждение касается Touch ID, используемого в iPhone, поэтому это не означает, что iPad пострадал. В конце концов, механизм Touch ID, применяемый во всех моделях iPad, кроме iPad девятого поколения и iPad Pro с поддержкой Face ID, имеет свои особенности.

Важно отметить, что это изменение в производстве оборудования может указывать на возможное завершение использования системы Touch ID в iPad девятого поколения, что может означать, что срок эксплуатации данного планшета подходит к концу.

Однако это пока не является окончательным. Кроме того, нет никаких намеков на то, что в MacBook Air, MacBook Pro или клавиатуре iMac с Touch ID планируются какие-либо изменения.

Закрытие оборудования iPhone Touch ID представляет собой интересный момент. Следует отметить, что следующий iPhone SE будет использовать Face ID, что означает, что всю линейку iPhone впервые будет отличать лицевое распознавание.

Это еще раз подтверждает то, что Крейг Федериги утверждал еще в 2017 году, когда готовился к выпуску iPhone X: после того, как инженеры Apple представили Face ID, они больше не искали способы безопасного разблокирования iPhone. С тех пор дни Touch ID на iPhone были сочтены.

Это не означает, что никогда не будет подэкранных сканеров отпечатков пальцев, но вероятно, это не следует ожидать в ближайшее время. У некоторых других производителей могут быть и обе функции, но в большинстве случаев их системы распознавания лиц не так надежны. Apple, скорее всего, не добавит дополнительную защиту, когда ее текущая система считается более чем достаточной. Таким образом, прощай, Touch ID.

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