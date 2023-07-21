Пентагон считает, что это только начало.

В Пентагоне прекрасно видят перемещение бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Вот, недавно в сети появилась информация, что солдаты ЧВК переброшены на границу с Польшей и активно тренируют белорусскую армию. Ну и разумеется, колонны с новыми солдатами продолжают ехать в Беларусь. На этом фоне Запад начинает переживать, а Польша стягивает свои войска дополнительно усиливая границу с Беларусью.

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В Пентагоне же считают, что военнослужащие ЧВК "Вагнер", так сказать, интегрируются в армию России, и вероятно, продолжат работать в зоне СВО на линии боевого соприкосновения. В США считают, что это последствия вооруженного мятежа Пригожина.

Отмечу, что в заявлении представителя Пентагона есть важная часть, которую нельзя не отметить: "Мы, безусловно, видим, как силы "Вагнера" реинтегрируются в российскую армию". То есть Пентагон признает, что это точно происходит прямо сейчас. Почему у них появились такие мысли? Неизвестно.

А вот что точно известно, так это то, что солдаты ЧВК подготовят белорусскую армию к современным конфликтам и готовятся к новой работе (возможно и в зоне СВО).