Черный рынок пополнился западными винтовками.

Западное издание CNN ссылаясь на источники в Пентагоне пишет, что в Украине были зафиксированы случаи кражи западного вооружения в прошлом году.

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По словам издания проблема была решена и кражи прекращены. Пишут, что преступники притворились волонтерами и пошли помогать украинской армии, но вместо этого украли вооружения на сумму 17 тысяч евро. Там были бронежилеты и гранатометы. Другие попытки предполагали кражу винтовок, боеприпасов и даже тяжелых пулеметов. Со временем это оружие должны были продать на черном рынке.

В Пентагоне отметили, что следить за "большой" техникой легче — украсть вертолет или танк незаметно почти невозможно, а вот боеприпасов и винтовок много, они маленькие и не такие дорогие — за ними следить куда тяжелее и это создает возможности для продажи их на черном рынке. Те же приспособления ночного виденья пользуются популярностью у преступников.

На этом фоне чиновники из Соединенных Штатов направили группу, которая будет следить, куда уходит вооружение с Запада.