Игнат намекнул, что Украине нужно еще ПВО.

Недавно Россия нанесла "удары возмездия" по Одессе и была повреждена морская инфраструктура Украины. Это признали все украинские чиновники, а Зеленский дал команду военным усилить защиту одесского порта и соответственно, улучшить работу ПВО.

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Но, недавно в Одессе вновь были взрывы и спикер ВСУ решил прокомментировать это, объяснив причину, почему ПВО не может сбить запущенные ракеты. В общем и целом Украине нужно получить дополнительные комплексы ПВО Patriot, ибо нынешних банально не хватает.

Так, Х-22 слишком быстрая, чтобы ее сбивать со старых систем ПВО. Нужен Patriot. Его в Одессе нет. Ракеты "Оникс" просто банально трудно вычислить. Вначале она набирает высоту и скорость до 3000 км/час. Ближе к цели она опускается до 10-15 метров над уровнем воды и ее сложно обнаружить, а о ее поражении и речи не идет.

В итоге Игнат заявил, что для обороны от ракет городам нужно получить комплексы Patriot, а также SAMP/T. Он косвенно намекнул на то, что именно Запад виноват во взрывах. А выполнить указание Зеленского без дополнительно ПВО будет сложно.