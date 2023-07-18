Кассетные боеприпасы могут помочь, отметил командующий.

Контрнаступление Украины все еще активно. В генеральном штабе ВСУ говорят, что продвижение идет, но медленно. Отмечают, что при этом войска продвигаются стабильно. Сегодня о ситуации на линии боевого соприкосновения отчитался западному изданию BBC Сырский и заявил, что контрнаступление идет не так быстро, как того ожидало руководство.

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Сырский считает, что для успеха в наступлении необходимо взять под контроль Бахмут, поскольку он является стратегической точкой из-за уникальной местности. А также владение этим городом давит на противника морально.

Командующий выражает надежду на то, что кассетные боеприпасы переданные Соединенными Штатами помогут в наступлении и значительно улучшат положение украинских войск в рамках контрнаступления. Их начнут применять на юге и в Бахмуте уже через несколько дней, подготовка к этому почти завершилась.

Если Бахмут удастся вернуть под контроль, то украинские войска получат ключ к получению контроля над другими ключевыми населенными пунктами, отметил Сырский.

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И самое интересное — Бахмут можно окружить. Сырский считает, что потери будут несколько больше, но не такими значительными, чтобы отказываться от идеи окружения населенного пункта.