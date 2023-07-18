Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Сырский: Мы хотим получить быстрые результаты от контрнаступления, но это практически невозможно
Кассетные боеприпасы могут помочь, отметил командующий.

реклама

Контрнаступление Украины все еще активно. В генеральном штабе ВСУ говорят, что продвижение идет, но медленно. Отмечают, что при этом войска продвигаются стабильно. Сегодня о ситуации на линии боевого соприкосновения отчитался западному изданию BBC Сырский и заявил, что контрнаступление идет не так быстро, как того ожидало руководство.

реклама

"Мы хотим получить очень быстрые результаты от контрнаступления, но это практически невозможно"

Сырский считает, что для успеха в наступлении необходимо взять под контроль Бахмут, поскольку он является стратегической точкой из-за уникальной местности. А также владение этим городом давит на противника морально.

Командующий выражает надежду на то, что кассетные боеприпасы переданные Соединенными Штатами помогут в наступлении и значительно улучшат положение украинских войск в рамках контрнаступления. Их начнут применять на юге и в Бахмуте уже через несколько дней, подготовка к этому почти завершилась.

Если Бахмут удастся вернуть под контроль, то украинские войска получат ключ к получению контроля над другими ключевыми населенными пунктами, отметил Сырский.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

И самое интересное — Бахмут можно окружить. Сырский считает, что потери будут несколько больше, но не такими значительными, чтобы отказываться от идеи окружения населенного пункта.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #всу #бахмут #контрнаступление #сырский
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
137
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
5
Американский генерал верит в то, что танки M1 Abrams помогут изменить расклад для Украины на поле боя
5
СМИ Венгрии: Юные украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь принудительной мобилизации
13
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
36
В сети распространяются новые мемы с фотографией Пригожина в майке на кровати в палатке
3
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
9
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
12
Сальдо: для восстановления Каховской ГЭС потребуется около 200 млрд рублей и два года
1
Майнеры на видеокартах уходят с проекта Kaspa - расчетная окупаемость 4090 равна 17 лет
6
Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
+
МО РФ отчиталось о пресечении атаки ВСУ по объектам в Крыму и Севастополе
+
Американский советник считает, что китайские ограничения на экспорт металлов ударят по самой КНР
3
Видеокарта Intel Arc A770 смогла сравняться по производительности с RTX 3070 Ti в одной из игр
5
Intel обходит AMD на розничном рынке процессоров в Южной Корее, но преимущество не слишком велико
2
В администрации Байдена заявили о будущем Украины в НАТО без обсуждения
4
Новым флагманом Северного флота станет тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
5
Немецкие инструкторы рекомендовали ВСУ просто объезжать минные поля стороной
5
В сети появились кадры боя с воздушными и надводными беспилотниками ВСУ в бухте Севастополя
5

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
76
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
41
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
30
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
7
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
8
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
4
Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370
15

Сейчас обсуждают

Саша
15:39
россияне
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
Дядя Z
15:37
и чё
Появилось свежее видео вчерашней колонны ЧВК "Вагнер" в Беларуси со строительной техникой
Дядя Z
15:34
и этого тоже будут в клетке возить по городам
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
usr721
15:33
Листая местные коменты, складывается впечатление, что не у Байдена деменция.
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
baran
15:32
Попробовал как-то раз сыграть во Frostpunk, нажал идти собирать ресурсы - не дошли, сдохли, удалил нафиг, через пару лет начитался хвалебных отзывов, ещё раз установил, опять попёрлись по снегу и опят...
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
usr721
15:30
Уважают свой дом и помогают отбиваться от оккупантов как могут.
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
Leonator
15:30
По большому счету, секретен только Т-90М. Остальное было предоставлено еще ОВД почти сразу после выпуска, а из Т-90 тогда еще нищая Россия особого секрета не делала и продавала на экспорт. Что они там...
ФБР и Nintendo смогли найти похищенную 14-летнюю девочку благодаря игровой приставке Nintendo Switch
УдалЁн
15:23
АМД уже несколько лет проектирует гетерогенную архитектуру. Так что собрал ты говно на одно поколение
В появившихся в сети тестах Intel процессор Core i9-14900K весьма удручает своей производительностью
Владимир Вараксин
15:22
Ну правильно Рубль падает цена растёт
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
УдалЁн
15:20
Это не мешает райзену брать за щеку
В появившихся в сети тестах Intel процессор Core i9-14900K весьма удручает своей производительностью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем