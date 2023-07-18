Сырский признает, что российские войска готовы наступать на Купянском направлении.

Сырский в очередной раз на видео поговорил с командованием и солдатами и объяснил, что происходит на линии боевого соприкосновения на юге и в районе Бахмута. Собственно по его словам ситуация для ВСУ сегодня тяжелая, но контролируемая.

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Сырский отмечает, что российские войска перешли в активное наступление на Купянском направлении собрав приблизительно 100 тысяч солдат в этом районе. На этом фоне Сырский принял решение сфокусироваться на обороне в районе Купянска, поскольку потеря этого населенного пункта приведет к существенному провалу в ходе контрнаступления ВСУ.

Также Сырский отметил, что российские войска перекидывают резервы в район Бахмута и отбивают атаки украинских войск. Несмотря на тяжелую ситуацию ВСУ продолжают наступление в Бахмуте пытаясь получить контроль над "городом".

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Он подбодрил солдат и поблагодарил их за свою работу заявив, что они успешно проводят наступательные операции в районе Бахмута. Он надеется, что в будущем войска сумеют принести больше побед на линии боевого соприкосновения и пожелал им удачи.