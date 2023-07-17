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После удара по Крымскому мосту со стороны СБУ и ВМС Украины с помощью морских дронов украинские власти начали активно комментировать произошедшее. На этот счет решил высказаться и министр цифровой трансформации Украины Федоров отметив, что Украина нарастила свое производство дронов в сотню раз с начала СВО.
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Если в прошлом году дроны не производились, то сегодня их делают сотнями. Федоров пообещал, что в будущем дронов будет еще больше. Украина будет производить дроны любого вида для любых целей и активно использовать их в операциях по подрыву инфраструктуры.
Федоров отметил, что публиковать фотографии собственного производства небезопасно. Лучше всего тихо производить дроны, а потом передавать их ВСУ, чтобы те в свою очередь воспользовались ими на линии боевого соприкосновения.
Федоров ранее говорил, что Украина наращивает производство дронов и показывал видео с "армией дронов". Он сообщает, что армия часто получает сотни БПЛА для своих задач. Сейчас планируется расширять производство дальше по всем категориям.