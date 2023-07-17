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В Украине планируют провести "чистку" чиновников из-за воровства денег через тендеры
Ситуация выходит из-под контроля.

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Ситуация с коррупцией в Украине плачевная. Чиновники официально через тендеры воруют деньги под предлогом ремонта дорог. Покупают барабаны в укрытия для детей, садят деревья на улицах, ремонтируют здания или меняют памятники в рамках "декоммунизации". Никто бы ничего и не заметил, но иногда суммы доходят до сотен миллионов за банальные вещи — так, бумага по государственным тендерам стоит около 200 тысяч рублей (120 тысяч гривен). Ее закупал исполнительный комитет Великобудищанского (Полтавская область) сельского совета. И, это не самая большая трата.

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Так, ремонт государственной дороги в Киеве обойдется в миллиард гривен. Это еще мало, ведь у КГГА на счету около 152 миллиардов. Деревья же на улице ради красоты обойдутся в пару десятков миллионов. Это смотря, насколько много денег понадобилось чиновникам.

Ситуация дошла до того, что люди негодуют и чиновники на это обращают внимание. Так, Арахамия, глава фракции Слуга Народа призвал чиновников остановиться и одуматься, ибо в ином случае их ждет наказание.

"Важные тендеры" пора прекращать. Если ситуация не изменится в кратчайшие сроки, то будут приниматься решительные меры. Парламент может внести законодательные ограничения на тендеры на время военного положения, но наказывать за воровство не будут.

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Спустя несколько часов после заявления на сайте государственных закупок Украины появился новый тендер на 10 миллионов по написанию сценария к сериалу "Санаторий Незабудка" ... Видимо, парламент будет принимать меры.

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#украина #тендеры
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