В сети уже появилась фотография.

Не секрет, что колонны с военнослужащими ЧВК "Вагнер" приехали в Беларусь. В сети подсчитали, что на территорию Беларуси уже въехало около 3 колонн. В каждой находится по 20 и больше машин и грузовиков, но без тяжелой военной техники. Первые бойцы прибыли в Беларусь 11 июля, а сегодня в сети опубликовали фотографию флагов РФ и ЧВК "Вагнер" на границе между Беларусью и Россией.

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На фотографии изображен КПП Звенчатка-Понятовка. По информации в сети через этот КПП проехала большая колонна ЧВК и установила свой флаг. На фото прекрасно видно, что на столбе висит флаг Российской Федерации и черный флаг с черепом — лого ЧВК "Вагнер".

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Отмечу, что флаг был поднят со стороны России возле села Дубовичка в Смоленской области. Что происходит на границе со стороны Беларуси непонятно. Также сообщается, что именно это КПП располагается по маршруту движения одной из колонн, которая двигалась в свой лагерь возле деревни Цель, что примерно в 20 километрах от Осиповичей. Именно в этом районе сообщалось, что строится крупный лагерь для ЧВК "Вагнер" и публиковались соответствующие фотографии.