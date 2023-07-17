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Немецкие инструкторы рекомендовали ВСУ просто объезжать минные поля стороной
Подготовка солдат для управления танками Leopard была странной.

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В Украине продолжают искать виноватых в слабом контрнаступлении и находят. На этот раз виноватыми стали немецкие инструкторы, которые плохо подготовили украинских солдат к управлению танками Leopard и давали странные советы "объезжать минные поля стороной".

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Историю рассказывает один из украинских военных. Так, по его словам, украинские бойцы задали простой вопрос "легендарным" НАТОвским инструкторам о том, как же действовать встретив преграду в виде минного поля. Ну, так, это, просто объезжайте минное поле и всё — ничего сложного. Остальное сделает Leopard 2. Итоги мы видим сегодня, ибо "Леопарды" не показали эффективности на линии боевого соприкосновения и просто горят на тех самых минах.

Проблема в том, что НАТОвские инструкторы неправильно себе представили российскую оборону и считали, что заминирована будет площадь примерно 100х200 метров, которую реально можно запросто обойти. Немецкие военные не подумали, что линия обороны может быть куда больше и лучше, а минное поле будет значительно шире.

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Это были самые лучшие немецкие инструкторы. Это также означает, что остальные инструкторы подготовлены аналогичным образом и столкнувшись с минными полями немецкие войска будут нести серьезные потери.

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#россия #украина #leopard #leopard 1a5
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