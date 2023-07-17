Да и сейчас "Ланцеты" трудно сбивать.

Главный конструктор известного многим БПЛА "Ланцет" заявил, что новое поколение дрона станет практически неуязвимым. Стандартные системы вряд ли помогут противнику сдержать атаку дронами нового поколения, считает Александр Захаров.

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Задача сбить "Ланцет" является довольно тяжкой для противника, а после обновления дрона станет еще более сложной. При этом "Ланцет" довольно прост в применении и эффективен на линии боевого соприкосновения.

Конструктор отметил, что оператору БПЛА в безопасной зоне предстоит лишь выбрать район атаки. Дрон сам выберет цель и с большой вероятностью успешно уничтожит ее не оставив шанса на выживание. Дрону можно дать определенный "фильтр" - выбрать то, что он должен атаковать. Например, дать команду атаковать "броню" или ствольную артиллерию. В этом случае люди не должны пострадать, а вот военной технике не поздоровится.

Дрон обладает хорошим искусственным интеллектом, который всегда "гонится" за ценой. Если в поле зрения имеется более дорогая техника, то он полетит уничтожать именно ее. Конструктор в пример привел танк и РЛС — дрон выберет РЛС, поскольку эта система стоит дороже танка, да и достать ее без дрона почти не представляется возможным.

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Системы РЭБ окажутся бесполезными для борьбы против этого дрона, поскольку вычислительный контур, находящийся прямо на борту помешает этому. Системы предохранения помешают противнику изучить дрон и получить из этого выгоду.