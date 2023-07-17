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Украинские власти окончательно признали, что самостоятельно ударили по Крымскому мосту повредив его. Народный депутат Гончаренко пошел дальше и предложил властям наградить всех причастных к удару по мосту, ибо они продемонстрировали Западу силу украинских войск и показали, что поставки вооружения приведут к дальнейшим "решительным" ударам.
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Повреждение одного пролета моста стало большим успехом для Украины, считает Гончаренко. Это также показывает возможности Киева, а если Запад решится поставить туда еще больше дальнобойных ракет, то удары будут еще более решительными, отметил депутат.
Гончаренко считает, что этот удар показал Западу, что Украина готова взять под контроль все желаемые территории (границы 1991 года), как только армия получит всё необходимое для этой операции вооружение. Короче украинские власти после удара хотят получить еще больше оружия.
Гончаренко считает, что результатом удара стало нарушение логистики российской армии. Он считает, что в Крым более не получится перебросить резервы, а снабжение военных в Херсонской области окончательно "прекращено". Правда, военные грузы идут через железную дорогу... Но это другая история.