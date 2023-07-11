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Пригожин выиграл суд по вопросу о расширении отеля "Трезини"
Именно по этому адресу проходили обыски в конце июня.
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Пригожин побеждает на линии боевого соприкосновения и в юридических вопросах. Сегодня бизнесмену удалось выиграть суд по вопросу о расширении отеля "Трезини". За 10 дней чиновники должны освободить здание от мастерской, которое стоит по соседству с отелем.

Если бы не решение суда, то чиновники могли бы начать реконструкцию здания и расширение отеля было бы невозможным. На данный момент это здание является, скажем "нейтральным" с юридической стороны вопроса, а потому никто не имеет право проводить реконструкцию/расширение.

Смольный подал жалобу на решение суда и её рассмотрят только 29 августа.

Первый иск в суд был подан компанией "Строй реконструкция". По данным издания "Фонтанка", эта компания обладает большим количеством зданий на Университетской набережной, 21A. Общая контролируемая площадь около 2,1 тысячи квадратных километров. Владельцы компании скрыты. Однако в этом деле фигурирует ООО "Кредо", которое было основано лично Евгением Пригожиным в далеком 2009 году. Также в этом деле фигурирует Павел Евгеньевич Пригожин. Судились компании из-за того, что два здания находятся в собственности города и расширение невозможно.

На самом деле спор между Пригожиным и чиновниками давний. Дело в том, что бизнесмен желает расширить отель "Трезини", ну а чиновники этого не желают. 

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Отмечу, что по этому адресу в конце июня проходили обыски из-за военного мятежа Пригожина. На ход дел в суде это не повлияло.

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#россия #пригожин #чвк вагнер
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