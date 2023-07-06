Не получилось достичь успехов? Обвини кого-то другого.

реклама

Украинские власти заметили, что Запад пристально следит за контрнаступлением и недоволен медленным продвижением ВСУ. Также Западу не нравится, что украинские бойцы теряют существенное количество западной военной техники. Ведь, она по идее должна была приносить успехи, а тут... Наоборот, взрывается чаще, чем советские экземпляры. Разумеется такое развитие событий на Западе не одобряют, и украинские власти решили оправдать медленное продвижение ВСУ обвинив в этом "партнеров".

Знакомимся с новой причиной медленного контрнаступления, где главным виновником стал Запад — долгое ожидание одобрения начала наступления. В общем Зеленский вел переговоры с "союзниками" и просил их разрешить начать наступление как можно раньше, а те не давали команду. Якобы из-за того, что они долго решались на старт наступления, ВСУ потеряли возможность провести рывок и пробить линию обороны ВС РФ.

Зеленский говорил, что чем дольше ждет Запад, тем меньше успехов будет у ВСУ в наступлении. Также президент Украины напомнил Западу о том, что они поставили недостаточное количество боеприпасов и забыли про авиацию, обвинив их в том, что они сами бы не начали наступление без превосходства в воздухе.

В итоге ВСУ столкнулись с несколькими проблемами. Среди прочего это минные поля, которые значительно замедляют движение ВСУ без необходимого оборудования.

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Но, если бы Запад передал авиацию, артиллерию и другое оборудование, то ВСУ бы продвигались быстрее, считает Зеленский.