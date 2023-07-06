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Украинские власти заметили, что Запад пристально следит за контрнаступлением и недоволен медленным продвижением ВСУ. Также Западу не нравится, что украинские бойцы теряют существенное количество западной военной техники. Ведь, она по идее должна была приносить успехи, а тут... Наоборот, взрывается чаще, чем советские экземпляры. Разумеется такое развитие событий на Западе не одобряют, и украинские власти решили оправдать медленное продвижение ВСУ обвинив в этом "партнеров".
Знакомимся с новой причиной медленного контрнаступления, где главным виновником стал Запад — долгое ожидание одобрения начала наступления. В общем Зеленский вел переговоры с "союзниками" и просил их разрешить начать наступление как можно раньше, а те не давали команду. Якобы из-за того, что они долго решались на старт наступления, ВСУ потеряли возможность провести рывок и пробить линию обороны ВС РФ.
Зеленский говорил, что чем дольше ждет Запад, тем меньше успехов будет у ВСУ в наступлении. Также президент Украины напомнил Западу о том, что они поставили недостаточное количество боеприпасов и забыли про авиацию, обвинив их в том, что они сами бы не начали наступление без превосходства в воздухе.
В итоге ВСУ столкнулись с несколькими проблемами. Среди прочего это минные поля, которые значительно замедляют движение ВСУ без необходимого оборудования.
Но, если бы Запад передал авиацию, артиллерию и другое оборудование, то ВСУ бы продвигались быстрее, считает Зеленский.