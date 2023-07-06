реклама
Буквально пару дней назад украинские власти, а в большинстве именно Буданов говорил о чуть-ли не подрыве Запорожской АЭС, якобы осталось совсем мало времени и вот-вот будет взрыв. Короче нагонял панику у населения.
Сегодня Буданов заявил обратное, отметив, что на сегодняшний день началось "снижение рисков" диверсии на ЗАЭС. Такое заявление он сделал в интервью западному изданию The Times.
Собственно Буданов теперь считает, что шансы искусственного подрыва станции снижаются. Почему несколько дней назад была высокая опасность взрыва, а теперь она стала меньше он не пояснил, но в этом уверен.
А я напомню, что примерно в течение недели украинские власти предупреждали людей о серьезной опасности из-за ЗАЭС. Люди получали инструкции, как действовать в случае взрыва на ЗАЭС, скупали в аптеках йодид калия и наверное, даже эвакуировались из близких к ЗАЭС регионов. У властей получилось создать самую настоящую панику в обществе, после чего, ее постепенно начали снижать такими заявлениями о "снижении рисков".
Причина по которой украинские власти вдруг поменяли свое мнение о взрыве на ЗАЭС — неизвестна. Возможно, это было связано с саммитом НАТО 11 июля, где Украина хотела бы попросить дополнительное вооружение, возможно, даже ядерное и получить приглашение в альянс.