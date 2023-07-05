Тот кто начал конфликт, похоже, больше интервью давать не будет.

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Недавно в украинских СМИ говорили, что медленная закупка дронов "Mavic" - ошибка Соединенных Штатов. Якобы только из-за союзников Украина получает мало дронов, а вот украинские власти здесь не при делах.

Но сегодня совершенно другое заявление сделал директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк. Она заявила, что мешает закупке дронов только "криворукость" министра обороны Украины Резникова, а Соединенные Штаты совершенно не мешают и не противодействуют покупке китайских дронов.

Она раскритиковала всех чиновников, которые заявляют о том, что не могут закупать китайское вооружение из-за того, что не желают испортить отношения со Штатами. Каленюк утверждает, что встречалась с сотнями американских чиновников и ни один из них не был против того, чтобы ВСУ использовали купленное Украиной китайское вооружение. Приобретение гражданских дронов не может помешать военному сотрудничеству между США и Украиной подытожила Каленюк.

Это "бессмысленное тупое" оправдание украинских властей, отметила Каленюк. Она также высказалась, что реально может мешать закупке китайских дронов — коррупция и желание заработать на тендерах и беспорядок в "Укроборонпроме". Она также раскритиковала то, что занимаются закупкой дронов обычные волонтеры за деньги народа, а не власти.

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