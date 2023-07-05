Украинские власти то опасаются ЧВК "Вагнер", то наоборот нет.

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После того как появилась информация о строительстве лагеря в Беларуси для ЧВК "Вагнер" украинские власти начали часто комментировать это событие. Одни командующие говорят, что рисков нет, Киев защищен, а Пригожин не пойдет на новую атаку. Другие же утверждают, что опасность имеется, на Киев может быть начато масштабное наступление и Пригожин примет в этом активное участие.

Собственно со второй теорией выступил сегодня представитель ГУР МО (Разведка Украины) Андрей Юсов. Он заявил, что списывать со счетов Пригожина рано, он может представлять опасность Украине в будущем. По словам Юсова Пригожин может доставить Украине кучу проблем. Он отметил, что Пригожин не действует по планам, поэтому предугадать его следующий шаг будет трудно.

Поскольку Пригожин не патриот Украины, но анонсировал "новые победы" - то, его необходимо опасаться. - Юсов.

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Ничего не закончилось, отметил Юсов. Он также не знает, на какую именно точку линии боевого соприкосновения отправится ЧВК "Вагнер". Но он уверен, что первые признаки грядущего наступления "вагнеровцев" есть.