Контрнаступление в Бахмуте пошло не по плану ВСУ.

реклама

Маляр, заместитель министра обороны Украины пишет, что украинские войска активно ведут бои на флангах Бахмута и продвигаются на некоторых точках, но командующий ВСУ в этом районе заявляет совершенно иное. Так, по мнению Сырского российские войска активизировались в Бахмуте и могут начать наступление прорвав оборону и пройдя прямиком к населённому пункту Часов Яр, который является своеобразным центром для командующих ВСУ.

Сырский отметил, что ситуация в Бахмуте непредсказуема и она меняется по нескольку раз за день. Скажем, утром никаких угроз нет, все спокойно, а вечером уже имеется угроза прорыва линии обороны. По словам Сырского инициатива переходит то от ВСУ к ВС РФ, то от ВС РФ к ВСУ и так по кругу. Тем временем Сырский утверждает, что российские войска укрепляются и создают аналогичную линию обороны как в Запорожье, что навсегда уберет возможность ВСУ пробиться через Бахмут.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Сырский отметил, что Бахмут одна из самых горячих точек. В последние дни ситуация там кардинально изменилась в худшую сторону для ВСУ. Каждая сторона понимает, что необходимо занять стратегическую позицию в виде опорных пунктов и высот, ибо она предопределит исход боев на этом направлении.