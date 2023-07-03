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Маляр, заместитель министра обороны Украины пишет, что украинские войска активно ведут бои на флангах Бахмута и продвигаются на некоторых точках, но командующий ВСУ в этом районе заявляет совершенно иное. Так, по мнению Сырского российские войска активизировались в Бахмуте и могут начать наступление прорвав оборону и пройдя прямиком к населённому пункту Часов Яр, который является своеобразным центром для командующих ВСУ.
Сырский отметил, что ситуация в Бахмуте непредсказуема и она меняется по нескольку раз за день. Скажем, утром никаких угроз нет, все спокойно, а вечером уже имеется угроза прорыва линии обороны. По словам Сырского инициатива переходит то от ВСУ к ВС РФ, то от ВС РФ к ВСУ и так по кругу. Тем временем Сырский утверждает, что российские войска укрепляются и создают аналогичную линию обороны как в Запорожье, что навсегда уберет возможность ВСУ пробиться через Бахмут.
Сырский отметил, что Бахмут одна из самых горячих точек. В последние дни ситуация там кардинально изменилась в худшую сторону для ВСУ. Каждая сторона понимает, что необходимо занять стратегическую позицию в виде опорных пунктов и высот, ибо она предопределит исход боев на этом направлении.