Украинские власти все чаще упоминают ЗАЭС и риски взрыва.

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Украинские власти в последнее время все чаще упоминают Запорожскую атомную электростанцию и говорят о рисках аварии с выбросом радиации. Сегодня президент Украины Зеленский вновь заявил, что авария на станции в результате взрыва вполне реальна и людям необходимо это серьезно воспринимать.

В то же самое время Залужный и президент "Энергоатома" обсудили критическую ситуацию на ЗАЭС и договорились о совместном решении проблемы со станцией. Таким образом главнокомандующий ВСУ планирует использовать войска для решения проблемы с ЗАЭС, а к ним присоединятся энергетики.

Утверждается, что главком ВСУ обсудил возможность обмена информацией между военнослужащими и энергетиками. Они также должны будут спрогнозировать дальнейшее развитие событий на станции.

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Это говорит нам о готовности украинских властей предпринять военные меры для взятия атомной станции под свой контроль. По планам Зеленского второй удар в ходе контрнаступления предполагает атаку на ЗАЭС. Украинские власти в случае успешной атаки на станцию желают сразу же отправить туда энергетиков.