Амбиций много, а реальность несколько иная.

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Зеленский снова наотрез отказался от перспективы мирных переговоров с Россией. Провести их возможно только тогда, когда ВСУ смогут войти в Крым и взять полуостров под контроль. Пока это не произойдет, украинские власти не пойдут на переговоры даже под давлением, отметил Зеленский.

Президент Украины заявил, что не может представить свою страну без Крыма. И пока Крым находится в России, конфликт не закончится. Пока Крым в России — будут идти военные действия, заявил Зеленский.

У Зеленского спросили, а возможно ли добиться мира в сценарии, при котором Украина не получит контроль над полуостровом. Зеленский дал неочевидный ответ на этот вопрос: "Тогда это не будет победой".

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С одной стороны это можно интерпретировать как согласие с тем, что украинские власти могут пойти на переговоры и отказаться от Крыма. А с другой, сделают это они только в том случае, если на них сильно надавит Запад. Считается, что Соединенные Штаты будут ждать конца лета. Если до конца лета ВСУ не достигнут успехов в ходе контрнаступления, тогда Украине придется смириться и идти на мирные переговоры, решать конфликт уже другими методами.