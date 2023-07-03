"Леопард — гордое и сильное животное", заявил Резников.

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Украинские власти планируют начать второй этап контрнаступления, а вместе с ним и кинуть в бой все оставшиеся немецкие танки Leopard, которые хорошо горели несколько недель назад пытаясь пробить линию обороны ВС РФ в Запорожской области.

Сегодня министр обороны Украины Резников написал, что время немецких танков еще не пришло, но оно обязательно придет и они будут активно использоваться в боях на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что Германия предоставила Украине десятки танков Leopard и совсем скоро военная техника покажет свою эффективность.

Резников также отметил: "Леопард — гордое и сильное животное, которое очень любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Танки приехали в Украину десятками для того, чтобы показать, на что способно западное вооружение. И их время придет!".

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При этом сами бойцы ВСУ побаиваются "Леопардов", зная участь большинства из них после выхода на линию боевого соприкосновения. И, боятся они даже не из-за того, что танк какой-то плохой и не соответствует ожиданиям танкистов. Просто российские войска быстро уничтожают "Леопардов", а вместе с ними погибает экипаж.