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Украинское командование и сам президент Украины Зеленский обсуждают дату начала второго этапа контрнаступления с "главным ударом", использованием западных "резервов" и "леопардами". Зеленский намерен нанести сильный удар по российским войскам до начала саммита альянса НАТО в Вильнюсе. Таким образом Украина желает показать свои успехи своим "партнерам" в свежем виде и попросить о вступлении в НАТО.
В ближайшие дни украинское командование соберется и будет обсуждать все детали второго этапа наступления. В СМИ пишут, что Зеленский собирается выслушать идеи командующих ВСУ и после этого реализует план, согласно которому ВСУ будут атаковать с новых направлений. Считается, что ВСУ продолжат атаковать на Запорожском направлении, но и начнут форсировать реку Днепр в Херсонской области.
В СМИ пишут, что план давно готов и его осталось только воплотить в жизнь. ВСУ начнут переправлять свои войска по реке Днепр на пяти направлениях, но три маневра окажутся ложными. Остальные два должны стать неожиданностью для ВС РФ. Также ВСУ планируют взять контроль над Запорожской АЭС.
Командующие ВСУ уже полностью готовы к началу операции. Но, сам Зеленский хочет начать второй этап ближе к саммиту, который запланирован на 11 июля.