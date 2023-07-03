Поэтому уличная мобилизация продолжится.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военкомы пытаются набрать людей на службу в ВСУ для контрнаступления всеми силами. Так, если военкомы перестанут ходить по улицам и забирать людей в ТЦК (территориальные центры комплектований), то мобилизация может оказаться под угрозой срыва. О планах военкомов рассказал непосредственно руководитель Львовского ТЦК. Он отметил, что украинцы редко приходят в военкомат самостоятельно. Если смотреть на цифры, то это около 20% от ожидаемых результатов по плану.

Остальные 80% не желают идти самостоятельно, а поэтому таких мужчин военкомы пытаются обнаружить на улице и сразу доставить в ТЦК для прохождения комиссии и направления на линию боевого соприкосновения. По мнению львовского военкома, если сотрудники ТЦК перестанут ходить по улицам, то планы мобилизации выполнить не получится, а сама мобилизация окажется в зоне риска.

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Украинский народ называет это операцией "бусик" и отловом людей на улицах, что противоречит конституции. Но, сам львовский военком считает, что сотрудники всё делают по закону, а их "облавы" - это не облавы, а вручение повесток в соответствии с законами Украины в общественных местах, уточнение данных, на основании чего человек может быть доставлен в военкомат.