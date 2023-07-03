А потому рекламный профиль создать нельзя.

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Неожиданный сюрприз продемонстрировал сотрудник службы поддержки Facebook (Meta*) сегодня в переписке с украинским пользователем, который хотел получить помощь от сотрудника в регистрации рекламного профиля проживая в Киеве.

Все началось с героя сегодняшней ситуации — Святослава Степаненко, который обратился в службу поддержки социальной сети и спросил, почему он не может опубликовать рекламное объявление. Что интересно, ему выбивало табличку с надписью: "Регистрация объявлений запрещена на территории Российской Федерации".

Степаненко решил написать в поддержку и объяснить, что живет в Украине и ему по правилам можно создавать рекламу. Однако сотрудник поддержки отметил, что город Киев является частью России.

Полный ответ поддержки звучит так: "Причина, по которой ваш рекламный профиль был выключен в стране или часовом поясе, заключается в том, что для рекламного профиля установлен Киев, который является частью России".

*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.



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