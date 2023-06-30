Залужный отметил, что у него может закружиться голова от количества проблем.

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Недавно появилась информация, что ЧВК "Вагнер" строит лагеря на 7 тысяч военнослужащих на территории Беларуси в Могилевской области. Журналисты считают, что лагерь будет не один, а у ЧВК "Вагнер" появилась новая работа на территории Украины с целью взять под контроль Киев. И, украинское командование опасается того, что "вагнеровцы" могут начать наступление с севера. Это разобьет все мечты Зеленского показать успешное контрнаступление на Запорожском направлении, поскольку ВСУ придется перебросить значительную часть бойцов на север близ границы.

Так, строительство лагерей ЧВК "Вагнер" в Беларуси прокомментировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: "У меня много опасений, и "Вагнер" - среди них".

Залужный считает, что сегодня есть высокий риск того, что "вагнеровцы" пойдут в атаку с территории Беларуси на Киев и игнорирование этой возможности станет фатальной ошибкой командования ВСУ. Но, при этом, это не единственная проблема (угроза) для ВСУ, которая беспокоит Залужного. Он сказал, что если говорить обо всех угрозах, то у него закружится голова от их количества.

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По словам Залужного у ВСУ есть только одна задача — подготовится к самому наихудшему сценарию из возможных. К слову Залужный считает вариант с атакой ЧВК наиболее вероятным и опасным.