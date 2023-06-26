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Сразу напомню, что Зеленский рекомендовал командующим ВСУ проводить ротацию и направить военкомов из уютных ТЦК (Территориальный центр комплектования или военкомат) на линию боевого соприкосновения, чтобы остальные военнослужащие могли отдохнуть и проводить нормальную мобилизацию зная о проблемах на передовой. Поскольку, как обычно, те, кто не столкнулся с плохими условиями проводят мобилизацию более насильственно.
И, после скандального случая с одесским военкомом Борисовым этот вопрос поднялся вновь, ведь у Борисова нашли миллионы долларов дома, а он продолжает служить в ТЦК.
Таким образом Зеленский решил забыть про свою же рекомендацию направлять военкомов на линию боевого соприкосновения. Вроде, даже Залужному, командующему ВСУ такой указ передали, а самый популярный военком в Украине сегодня остался там, где и был. Может продолжать зарабатывать миллионы на тех, кто желает отсрочить свою службу.
В Украине это назвали пиаром и обманом народа ради популярности. Ведь, в таких случаях это дело самого президента, который одним указом мог бы сделать все по правилам. Те, кто воруют — продолжают воровать. А вот честные, вероятно, отправились на линию боевого соприкосновения, поскольку план по заработку не выполнили.
Военком-мультимиллионер продолжает работать в должности. Военкомом полковник работает в одном городе Одесса уже 20 лет. За это время он заработал себе на элитную виллу в Испании и миллионные накопления. Кстати, вилла стоит всего-то 9 миллионов евро.