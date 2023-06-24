Это означает, что конфликт завершен?

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Сегодня все наблюдали за ходом событий в России из-за попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Но вот буквально час назад конфликт завершился. Лукашенко сумел договориться о чем-то с Пригожиным и тот опубликовал заявление, где говорится, что военнослужащие ЧВК "Вагнер" отходят обратно в полевые лагеря.

Разумеется, осталось много вопросов, а именно что будет дальше, куда пойдут "Вагнеровцы" и всё в таком духе. На данный момент они лишь приняли решение вернутся в тыл на территорию ЛНР. Они уже начинают покидать Ростов-на-Дону, где ситуация спокойная, а жители даже фотографируются с военнослужащими.

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На этом фоне Минобороны в своем телеграм канале опубликовало изображение с интересной подписью: "Сплоченность и единство". На изображении показаны бойцы ВС РФ, которые сидят с оружием на бронированной машине. Учитывая последние события можно предположить, что эта подпись прямо связана с регулярной армией и бойцами ЧВК "Вагнер". По всей видимости конфликт полностью исчерпан и военнослужащие продолжат совместную работу в зоне СВО.