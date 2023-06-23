Бронеавтомобили Mastiff PPV и Husky TSV больше не поедут.

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Пару дней назад появились новости о попытке ВСУ пробить оборону в районе населенного пункта Новодонецкое. Похоже, что битвы длились несколько дней, но российская армия сумела отразить атаку и разгромить одну колонну западной техники состоящую из бронированных машин. Изображения были опубликованы в телеграм канале военкоров.

Военкоры пишут, что российская армия смогла захватить некоторое количество пригодной для ремонта техники, а также подбила еще несколько экземпляров как на фото. Техника принадлежала 37-й отдельной бригаде морской пехоты военно-морских сил Украины.

На изображениях мы отчетливо видим модели бронированных машин: это Mastiff PPV или же Cougar (MRAP) из США и Южной Африки. Машина участвовала в иракской, сирийской, афганской и других войнах США. Ее стоимость около 475 тысяч долларов за штуку. Была произведена в 2002 году.

Вторая модель это Husky TSV или же International MXT-MV из Британии 2006 года производства.

Еще имеется бронированный грузовик DAF YAD 4442 NT из Бельгии.

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