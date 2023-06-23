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Командование ВСУ обсуждает план, предполагающий использование основных резервов контрнаступления
Главный удар еще впереди, считают в командовании ВСУ.
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Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении идет вяло. Украинские войска по плану должны были используя современную западную технику быстро пройти линию обороны ВС РФ, а получилось совершенно по-другому. Теперь командование ВСУ обсуждает новый план, предполагающий использование основного резерва войск для главного удара.

Маляр, заместитель МО Украины пишет, что основные события наступления еще впереди. Часть резервов будет кинута в бой немного позже. Маляр назвала эту операцию поэтапной, и каждое действие нужно ждать днями. Вот еще чуть-чуть и точно получится все пробить и достичь поставленных целей.

Маляр также утверждает, что российские войска якобы находятся в "панике" и собираются бросать все силы с других направлений на оборону юга. Она считает, что командование РФ перебрасывает самые мощные подразделения.

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Но при этом она забыла упомянуть потери ВСУ в ходе контрнаступления и то, сколько территории получилось взять под контроль. Она лишь отметила, что у ВСУ имеются проблемы на Лимано-Купянском направлении.

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#россия #украина #контрнаступление #маляр #командование всу
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