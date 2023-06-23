А потери это просто "подготовка".

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За несколько недель активного контрнаступления на Запорожском направлении ВСУ не добились успехов и западная пресса начинает объяснять почему так получилось. Сначала это были заявления о том, что Украине нужно еще немного времени для того, чтобы показать успех и то, что ей не хватает превосходства в воздухе. Теперь же западная пресса говорит, что контрнаступление еще даже не началось всерьез, а все что происходит сейчас на линии боевого соприкосновения этакая подготовка к активным боевым действиям.

В статье CNN цитируют слова какого-то украинского чиновника: "Слишком рано оценивать общую траекторию контрнаступления. Основное, уже настоящее наступление еще не началось".

Так, в статье пишут, что оценить результаты наступления ВСУ получится только к середине осени, а может даже только зимой. Сейчас все потери западной техники и личного состава, видимо, можно не учитывать в результаты и просто ждать.

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Тот же чиновник в интервью CNN сказал, что ВСУ все еще ведут некие "формировочные операции".