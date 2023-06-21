ГУР подтвердило информацию о поражении главного здания украинской разведки.

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Ракетный удар по главному зданию украинской разведки в конце мая действительно был, поскольку это официально подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов, хотя до этого власти Украины отрицали попадание ракетой по штаб-квартире.

Юсов сказал, что ракетный удар в итоге не привел ВС РФ к достижению "желаемой" цели, а все подробности произошедшего раскроют публике после окончания конфликта. Что интересно, так это то, что с момента удара прошел почти месяц, а военное командование Украины говорит об этом только сейчас.

Удар ракетой произошел в конце мая. В тот же день появилась информация об ударе в районе, где расположилось здание ГУР. После этого в российских СМИ появилась информация о поражении здания ГУР, а впоследствии эту же информацию подтвердило и российское командование. А вот украинские власти молчали до сегодняшнего дня.

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Российские СМИ также пишут, что после этого удара пострадал начальник разведки Буданов. Украинская сторона в свою очередь заявляет, что он полностью здоров и не пострадал в ходе ракетных ударов.