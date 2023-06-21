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Заблокированные на территории Европейского союза российские активы не получится конфисковать и передать Украине, если, конечно, следовать действующему законодательству и проводить все легально. Нелегально то можно конфисковать все что угодно.
Bloomberg пишет, что по законам Союза страны могут лишь временно заморозить денежные активы. Их в любом случае в будущем придется разморозить и отдать российским властям, поэтому передать Украине эти деньги на восстановление не получится на законных основаниях. Поэтому заявление Урсулы фон дер Ляйен является бессмысленным для украинских властей.
Поскольку Европейский союз это "демократия" и там находятся правовые государства, то им придется соблюдать закон и действовать только в рамках позволенного.
Нет, конечно и это можно обойти "законным" методом. Например, попросить Европейский суд принять решение, которое например позволит передавать именно замороженные активы России Украине. Юридически это будет законно, но значительно повлияет на отношения с остальным миром и покажет "демократию".