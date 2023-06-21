Но, "законные" способы обойти это тоже имеются.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

Заблокированные на территории Европейского союза российские активы не получится конфисковать и передать Украине, если, конечно, следовать действующему законодательству и проводить все легально. Нелегально то можно конфисковать все что угодно.

Bloomberg пишет, что по законам Союза страны могут лишь временно заморозить денежные активы. Их в любом случае в будущем придется разморозить и отдать российским властям, поэтому передать Украине эти деньги на восстановление не получится на законных основаниях. Поэтому заявление Урсулы фон дер Ляйен является бессмысленным для украинских властей.

Поскольку Европейский союз это "демократия" и там находятся правовые государства, то им придется соблюдать закон и действовать только в рамках позволенного.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс 120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Нет, конечно и это можно обойти "законным" методом. Например, попросить Европейский суд принять решение, которое например позволит передавать именно замороженные активы России Украине. Юридически это будет законно, но значительно повлияет на отношения с остальным миром и покажет "демократию".