Российская армия также может использовать это в своих целях.

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ВСУ вполне могут принять решение об атаке на другом направлении в рамках контрнаступления через пересохшее Каховское водохранилище. Теперь пересекать реку не потребуется, что и облегчает задачу украинскому командованию по проведению операции в Херсонской области. Немецкий репортер Юлиан Рёпке считает, что ВСУ попробуют нанести удар туда, где ВС РФ совершенно не готовы. Это станет тем "сюрпризом" о котором говорили украинские власти в начале наступления на Запорожском направлении.

Репортер отметил, что ситуация с Каховским водохранилищем значительно расширила линию боевого соприкосновения. Так, она стала шире примерно на 200 километров. Новые участки позволяют провести атаку на южном направлении не пересекая реку, что создает опасность как для российских войск, так и для ВСУ.

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Репортер отметил, что часть Каховского водохранилища высохла достаточно, чтобы там без проблем могла пройти пехота и даже любая бронетехника. Потенциально, любая из сторон может применить новую стратегию и атаковать через 30 километровую сухую линию.